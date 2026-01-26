La espera terminó para los hinchas azules. Tras una pretemporada intensa y con un plantel que mezcla refuerzos de peso y nombres identificados con la historia del club, Universidad de Chile se prepara para su estreno oficial en el Campeonato Nacional 2026. El debut será en casa, con público y en un escenario que siempre impone: el Estadio Nacional.

El rival será Audax Italiano, un equipo que ya supo incomodar a la U en Ñuñoa la temporada pasada. En ese contexto, la atención de los hinchas se trasladó rápidamente a un punto clave: la venta de entradas, los precios y las condiciones para asegurar un lugar en el primer examen oficial del año.

❓ ¿Cuándo juega la U de Chile vs Audax Italiano?

El partido entre Universidad de Chile y Audax Italiano se disputará en el inicio de la Liga de Primera 2026.

📅 Viernes 30 de enero de 2026

⏰ 20:00 horas

🏟️ Estadio Nacional

Será el debut oficial del nuevo proceso azul en el campeonato nacional.

🎟️ ¿Cuándo comienza la venta de entradas para la U de Chile vs Audax?

La venta de entradas ya fue activada por el club organizador con un sistema escalonado.

Preventa MACH: lunes 26 de enero desde las 10:00 horas

lunes 26 de enero desde las 10:00 horas Venta general: lunes 26 de enero desde las 14:00 horas

La preventa está disponible exclusivamente para hinchas con Conexión Bullanguera Plus o Lite activas, en el siguiente link.

🧾 ¿Dónde comprar las entradas para la U de Chile vs Audax Italiano?

Las entradas están disponibles a través de PuntoTicket, plataforma oficial definida por Azul Azul. El club recomienda comprar con anticipación debido a la alta demanda esperada para el estreno en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que para ingresar al estadio es obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas. El trámite debe realizarse previamente en registrodelhincha.cl y es requisito indispensable antes de comprar entradas.

💰 ¿Cuáles son los precios de las entradas para la U de Chile vs Audax?

Estos son los valores oficiales informados para el debut de Universidad de Chile en la Liga 2026:

Bajo Marquesina: $100.000

$100.000 Fuera Marquesina: $50.000

$50.000 Andes Numerado (Adulto): $25.000

$25.000 Andes Numerado (Niño): $12.500

$12.500 Pacífico Lateral Norte: $37.500

$37.500 Pacífico Lateral Norte (Niño): $18.750

$18.750 Galería Norte: $15.000

$15.000 Galería Norte (Niño): $7.500

$7.500 Galería Sur: $15.000

$15.000 Galería Sur (Niño): $7.500

👉 Precios incluyen cargo por servicio.

📺 ¿Quién transmite U de Chile vs Audax Italiano?

El partido será transmitido EN VIVO a través de:

📺 TNT Sports Premium

💻 HBO Max

El debut ante Audax marcará el primer examen oficial del nuevo ciclo técnico y la presentación en casa de refuerzos que ilusionan a la hinchada. Además, el regreso de nombres históricos y la obligación de partir con el pie derecho elevan la tensión del estreno.

📰 En resumen

Universidad de Chile debuta en la Liga de Primera 2026

El rival será Audax Italiano

El partido se juega el viernes 30 de enero a las 20:00 horas

Será en el Estadio Nacional

Las entradas se venden por PuntoTicket

Es obligatorio estar inscrito en el Registro Nacional de Hinchas

El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max

📣 Sigue leyendo en AlAireLibre.cl toda la cobertura del debut de Universidad de Chile, la venta de entradas, el mercado de fichajes y cada señal que marca el arranque de la Liga de Primera 2026.