A una semana de los incendios forestales que afectaron a la Región del Biobío, esta tarde se vivió una situación que indignó a todos. La ayuda avanzaba sin contratiempos en Lirquén, una de las localidades golpeadas por la tragedia. Agua, cajas y voluntarios ocupaban parte de la avenida Pedro Aguirre Cerda, en una jornada marcada por el tránsito constante de vehículos de emergencia.

El escenario cambió en minutos. Lo que era una entrega organizada terminó interrumpido por un enfrentamiento entre hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile, justo en un sector clave para las labores de apoyo y despeje.

🚨 La ayuda se detuvo en Lirquén tras una riña entre hinchas

Según registros difundidos en redes sociales y testimonios de personas presentes, el conflicto comenzó cuando un grupo de hinchas de Colo Colo realizaba entrega de agua. En sentido contrario avanzaba una caravana de seguidores de la U y el cruce fue breve, pero suficiente para encender los ánimos.

La discusión verbal escaló rápidamente. Botellas destinadas a los damnificados terminaron lanzadas en plena vía pública, obligando a suspender la entrega de ayuda y a detener el tránsito por varios minutos. El enfrentamiento ocurrió mientras maquinaria pesada y camiones de emergencia circulaban por el sector.

📍 Tensión en un sector clave para las labores de emergencia

El bloqueo de la avenida provocó congestión y retrasos en una zona que ya operaba bajo presión por los trabajos posteriores a los incendios. Conductores y vecinos manifestaron su molestia ante la interrupción y el poco criterio y empatía de los fanáticos albos y azules.

No se reportaron personas lesionadas ni detenidas tras el incidente. Sin embargo, el episodio volvió a instalar cuestionamientos sobre el comportamiento de barristas fuera del contexto deportivo, especialmente en escenarios donde la prioridad es la asistencia a los damnificados.