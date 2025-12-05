Este viernes 5 de diciembre la FIFA realizó el Sorteo de la Copa Mundial 2026, la que se desarrollará por primera vez en tres países al mismo tiempo: Estados Unidos, México y Canadá.

Después de una ceremonia de casi dos horas, así quedaron conformados los grupos para la cita mundial.

⚽ Grupo A

⚽ Grupo B

⚽ Grupo C

⚽ Grupo D

⚽ Grupo E

⚽ Grupo F

⚽ Grupo G

⚽ Grupo H

⚽ Grupo I

⚽ Grupo J

⚽ Grupo K

⚽ Grupo L

🌎Estos son los equipos que disputarán el repechaje de la FIFA

La FIFA organizó un repechaje mundial en México con 6 equipos: Jamaica, Nueva Caledonia, Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

Los equipos se dividen en dos zonas y el que tenga mejor ránking FIFA irá directo a la final y los otros dos jugarán una semifinal.

Así quedaron los emparejamientos:

FIFA 1:

Semifinal

🇯🇲Jamaica vs Nueva Caledonia 🇳🇨

Final

🇨🇬Congo vs ❓

FIFA 2:

Semifinal

🇧🇴Bolivia vs Surinam 🇸🇷

Final

🇮🇶Irak vs ❓

🇪🇺Estos son los equipos que disputará el repechaje de UEFA

La UEFA jugará su repechaje dividiendo a los 16 equipos en 4 zonas, donde se jugarán semifinales y final. Los ganadores de cada zona irán al Mundial 2026.

Así quedaron los emparejamientos:

UEFA 1

🇮🇹Italia vs Irlanda del Norte🍀

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Gales vs Bosnia 🇧🇦

UEFA 2

🇺🇦Ucrania vs Suecia 🇸🇪

🇵🇱Polonia vs Albania 🇦🇱

UEFA 3

🇹🇷Turquía vs Rumania 🇷🇴

🇸🇰Eslovaquia vs Kosovo 🇽🇰

UEFA 4

🇩🇰Dinamarca vs Macedonia del Norte 🇲🇰

🇨🇿República Checa vs Irlanda 🇮🇪

📅¿Cuándo se juegan los repechajes al Mundial 2026?

Los repechajes al Mundial 2026, los de UEFA y los de FIFA, se jugarán íntegramente en la ventana FIFA del mes de marzo.

Todos los partidos de repechaje se jugarán los días 26 y 31 de marzo.