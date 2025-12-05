Este viernes 5 de diciembre la FIFA realizó el Sorteo de la Copa Mundial 2026, la que se desarrollará por primera vez en tres países al mismo tiempo: Estados Unidos, México y Canadá.
Después de una ceremonia de casi dos horas, así quedaron conformados los grupos para la cita mundial.
⚽ Grupo A
⚽ Grupo B
⚽ Grupo C
⚽ Grupo D
⚽ Grupo E
⚽ Grupo F
⚽ Grupo G
⚽ Grupo H
⚽ Grupo I
⚽ Grupo J
⚽ Grupo K
⚽ Grupo L
🌎Estos son los equipos que disputarán el repechaje de la FIFA
La FIFA organizó un repechaje mundial en México con 6 equipos: Jamaica, Nueva Caledonia, Congo, Bolivia, Surinam e Irak.
Los equipos se dividen en dos zonas y el que tenga mejor ránking FIFA irá directo a la final y los otros dos jugarán una semifinal.
Así quedaron los emparejamientos:
FIFA 1:
Semifinal
- 🇯🇲Jamaica vs Nueva Caledonia 🇳🇨
Final
- 🇨🇬Congo vs ❓
FIFA 2:
Semifinal
- 🇧🇴Bolivia vs Surinam 🇸🇷
Final
- 🇮🇶Irak vs ❓
🇪🇺Estos son los equipos que disputará el repechaje de UEFA
La UEFA jugará su repechaje dividiendo a los 16 equipos en 4 zonas, donde se jugarán semifinales y final. Los ganadores de cada zona irán al Mundial 2026.
Así quedaron los emparejamientos:
UEFA 1
- 🇮🇹Italia vs Irlanda del Norte🍀
- 🏴Gales vs Bosnia 🇧🇦
UEFA 2
- 🇺🇦Ucrania vs Suecia 🇸🇪
- 🇵🇱Polonia vs Albania 🇦🇱
UEFA 3
- 🇹🇷Turquía vs Rumania 🇷🇴
- 🇸🇰Eslovaquia vs Kosovo 🇽🇰
UEFA 4
- 🇩🇰Dinamarca vs Macedonia del Norte 🇲🇰
- 🇨🇿República Checa vs Irlanda 🇮🇪
📅¿Cuándo se juegan los repechajes al Mundial 2026?
Los repechajes al Mundial 2026, los de UEFA y los de FIFA, se jugarán íntegramente en la ventana FIFA del mes de marzo.
Todos los partidos de repechaje se jugarán los días 26 y 31 de marzo.