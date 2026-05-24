Datos Clave Reacción canaria: San Luis logró revertir el marcador y se impuso por 2-1 a Magallanes en la Primera B. Recortan distancia: Los dirigidos por Humberto ‘Chupete’ Suazo sumaron 19 puntos y son novenos en el Ascenso. Sufre la Academia: Los albicelestes se quedaron en el décimo puesto con 18 unidades.

San Luis de Quillota consiguió un valioso triunfo en la Primera B 2026. Los canarios derrotaron por 2-1 a Magallanes en el Bicentenario Lucio Fariña en el cierre de la jornada dominical de la fecha 13 del Ascenso. Pese a comenzar abajo en el marcador, los locales revirtieron las cifras y se quedaron con tres puntos fundamentales para escalar en la clasificación.

Con este resultado, los quillotanos lograron recortar distancia con sus antecesores y se situaron en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 19 puntos. Por su parte, los albicelestes se quedaron en la décima plaza con 18 unidades.

Los goles de San Luis vs Magallanes por la Primera B 2026

San Luis de Quillota no la tuvo fácil para conseguir el triunfo. Los locales comenzaron cuesta arriba en el marcador luego que Magallanes se pusiera rápidamente en ventaja gracias a la anotación de Facundo Peraza a los 2 minutos del partido.

Sin embargo, no bajaron los brazos y lograron reaccionar a tiempo. En la primera mitad, los canarios igualaron con gol de Sebastián Parada (34′) y ya en el complemento lograron revertir el marcador con tanto de Gael Acosta a los 79 minutos.

Estadísticas de San Luis vs Magallanes por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 San Luis 2 1 Half Time : 1 1 Finalizado Magallanes Carlos Acosta 79′ Sebastian Parada 32′ Facundo Peraza 2′ Summary

Team Stats 79 ‘ San Luis Gol regular : Carlos Acosta 32 ‘ San Luis Penalti : Sebastian Parada 2 ‘ Magallanes Gol regular : Facundo Peraza Last Confrontations SAN 0 – 1 MAG 08/08/2025 MAG 1 – 0 SAN 30/03/2025 SAN 1 – 7 MAG 19/10/2024 MAG 1 – 0 SAN 02/06/2024

¿Cuándo vuelven a jugar San Luis y Magallanes?

San Luis de Quillota abrirá la fecha 14 de la Primera B 2025. El equipo de la Quinta Región visitará a Recoleta el próximo sábado 30 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal Leonel Sánchez.

Por su parte, Magallanes dará el vamos a la jornada dominical ante Deportes Iquique a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.