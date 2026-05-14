Magallanes y Deportes Recoleta se enfrentan este sábado 16 de mayo a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo, por la fecha 12 del Campeonato de Primera B. Los Carabeleros llegan golpeados tras caer por 2-0 ante Deportes Puerto Montt en el Chinquihue, mientras que el conjunto de Recoleta viene con la moral alta luego de ganar por la cuenta mínima a Deportes Santa Cruz en condición de local. La diferencia de cuatro puntos en la tabla hace de este partido un duelo con matices distintos para cada lado: Magallanes necesita sumar para no perder terreno en la zona media, y Recoleta quiere seguir escalando posiciones.

El historial reciente no favorece a los locales: el último cruce entre ambos fue el 13 de julio de 2025 y terminó 2-0 para Recoleta, que venció al Manojito de Claveles de visita. Ese antecedente, sumado al mejor momento del equipo capitalino, instala a Magallanes como obligado a revertir una tendencia adversa jugando en casa.

¿Dónde y cómo ver en vivo Magallanes vs Deportes Recoleta?

El partido se transmite por TNT Sports Premium y vía streaming en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Deportes Recoleta?

Fecha: Sábado 16 de mayo

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Bernardo

El partido será dirigido por Francisco Soriano, con Cristóbal Berríos y Carlos Carrasco como asistentes. Francisco Gaggero actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan Magallanes y Deportes Recoleta a la fecha 12 de la Primera B

Magallanes arrastra el peso de una derrota por 2-0 ante Deportes Puerto Montt en el Chinquihue, resultado que lo mantiene en el octavo lugar de la tabla con 15 puntos. En 11 partidos disputados, el equipo acumula 4 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, una campaña irregular que no termina de despegar y que hace de este partido en casa un encuentro clave para no seguir cediendo posiciones.

Deportes Recoleta, en tanto, llega con otro aire. La victoria por 1-0 ante Deportes Santa Cruz en el Municipal de Recoleta le permitió sumar su sexto triunfo del campeonato y consolidarse en el sexto puesto con 19 unidades. En 11 partidos, el equipo dirigido registra 6 victorias, 1 empate y 4 derrotas, y se perfila como uno de los animadores de la parte alta de la tabla.

Formaciones probables para Magallanes vs Deportes Recoleta

Magallanes apunta a mantener su esquema con Facundo Peraza y Matías Fredes como dupla ofensiva, respaldados por Rubén Farfán desde el sector derecho. La probable alineación: Joaquín Muñoz; Gamaliel Guzmán, Matías Vásquez, Jeremías James, Hans Salinas; Alonso Walters, Javier Quiroz, Cristóbal Jorquera; Rubén Farfán, Facundo Peraza y Matías Fredes.

Deportes Recoleta llegaría con Germán Estigarribia y Pedro Sánchez como puntas de lanza en ataque, sostenidos por un mediocampo de cinco. La formación probable: Álvaro Salazar; Brayams Viveros, Camilo Rodríguez, Fabrizio Tomarelli; Javier Espinoza, Branco Provoste, Felipe Báez, Ignacio Lara, Gonzalo Álvarez; Germán Estigarribia y Pedro Sánchez.

Minuto a minuto de Magallanes vs Deportes Recoleta