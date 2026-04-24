Unión San Felipe recibe a Magallanes este sábado 25 de abril a las 12:30 horas en el Estadio Municipal de San Felipe, por la fecha 9 del Campeonato de Primera B. Los sanfelipeños vienen de su mejor resultado del torneo, un 3-1 de visita sobre Deportes Santa Cruz, pero el registro en casa cuenta otra historia: todavía no logran consolidarse como local y eso le da oxígeno a un Magallanes que llega golpeado, pero con más puntos en la tabla.

Los carabeleros cayeron 3-2 ante Santiago Wanderers en uno de los partidos más disputados de la jornada anterior, un resultado que frenó su racha y encendió las alertas. Con 12 puntos y séptimo en la tabla, Magallanes sabe que perder en San Felipe lo puede alejar del grupo que pelea por los primeros lugares. El historial también les habla: el último duelo entre ambos fue el 29 de agosto de 2025 y terminó 2-0 para el cuadro capitalino.

¿Dónde y cómo ver en vivo Unión San Felipe vs Magallanes?

El partido se transmite por TNT Sports en señal básica y vía streaming en HBO Max. No hay señal abierta disponible para este encuentro.

TV: TNT Sports

Streaming: HBO Max

Cobertura en vivo: Al Aire Libre

¿Cuándo y a qué hora juegan Unión San Felipe vs Magallanes?

Fecha: Sábado 25 de abril

Hora: 12:30 horas

Estadio: Municipal de San Felipe

El partido será dirigido por Francisco Gaggero, con Sebastián Castro y Brian Ben-Hur como asistentes. Cristián Droguett actuará como cuarto árbitro.

Cómo llegan San Felipe y Magallanes a la fecha 9 de la Primera B

San Felipe tiene 9 puntos con 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas, y su rendimiento en el torneo ha sido desparejo. En las últimas cinco fechas perdió con Recoleta (0-2) y Cobreloa (0-2), empató con San Marcos (1-1) y Curicó Unido (0-0), hasta que llegó el 3-1 sobre Santa Cruz que le devolvió confianza. El desafío ahora es repetir esa versión jugando en casa, algo que todavía no logra hacer con regularidad.

Magallanes llega con más puntos, pero también con dudas. Tres victorias, tres empates y dos derrotas en ocho fechas muestran un equipo que no termina de cuajar. En sus últimas cinco presentaciones venció 3-2 a Rangers pero también perdió con Temuco (0-1) y Wanderers (1-2), y los empates con Cobreloa (1-1) y Santa Cruz (2-2) le costaron puntos que hoy hacen falta. Miguel Ponce necesita que su equipo cierre partidos, no solo que los juegue.

Formaciones probables de Unión San Felipe vs Magallanes

Luis Landeros mantendría el bloque que goleó a Santa Cruz, con Leandro Cañete en el arco y Gonzalo Jara como referente defensivo.

La probable alineación de San Felipe: Leandro Cañete; Valentín Perales, Martín Ramírez, Diego Bravo, Benjamín Aravena; Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Raimundo Díaz; Paricio Muñoz, Kevin Serrano y Luis García.

En Magallanes, Miguel Ponce apostaría por Vicente Cabezas y Rubén Farfán para resolver arriba, con un mediocampo de tres que incluye a Bruno Liuzzi y Santiago Coronel.

La probable alineación: Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Jeremías James, Hans Salinas; Bruno Liuzzi, Santiago Coronel, Alonso Walters; Rubén Farfán, Vicente Cabezas, Matías Fredes.

Minuto a minuto de Unión San Felipe vs Magallanes