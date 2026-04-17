Santa Cruz y San Felipe se miden este sábado por la Fecha 8 de la Primera B 2026 en el estadio Joaquín Muñoz García, duelo que cierra la jornada sabatina de la competición, con dos elencos que buscan alejarse de los puestos del fondo de la tabla de posiciones.

Los santacruzanos están duodécimos con apenas seis puntos en siete partidos, mientras que los sanfelipeños están aún más abajo, en el penúltimo lugar con el mismo puntaje, pero peor diferencia de gol (-7 contra -2).

¿Quién transmite Santa Cruz vs San Felipe por la Primera B 2026?

Para ver el duelo de Santa Cruz vs San Felipe debes ingresar a la señal de TNT Sports o TNT Sports en HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Santa Cruz vs San Felipe por la Primera B 2026?

Santa Cruz y San Felipe se miden este sábado 18 de abril a las 20:00 horas en el estadio Joaquín Muñoz García por la Fecha 8 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 18 de abril

Hora: 20:00 horas

Estadio: Joaquín Muñoz García, Santa Cruz

Árbitros de Santa Cruz vs San Felipe

Árbitro: Juan Ibarra

1er asistente: Nicolás Allende

2do asistente: Loreto Toloza

4to árbitro: Víctor Abarzúa

¿Cómo llegan Santa Cruz vs San Felipe?

Santa Cruz viene de un empate 2-2 con Magallanes y acumula solo una victoria en los siete partidos disputados en la Primera B 2026, registro que debe mejorar urgentemente para esclar posiciones.

San Felipe igualó sin goles con Curicó Unido y también tiene solo un triunfo en la competición, por lo que también los tres puntos son una necesidad para no enredarse más abajo.

Formaciones de Santa Cruz y San Felipe

Formación de Santa Cruz

Juan Dobboleta; Gino Alucema, Braian Camisassa, Nicolás Guerrero, Felipe Orellana, David Tati; Felipe Alvarado, Diego Plaza; Joaquín González, Nicolás Barrios y Diego Arias. DT: John Armijo.

Formación de San Felipe

Leandro Cañete; Valentín Perales, Martín Ramírez, Diego Bravo, Benjamín Aravena, Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Raimundo Díaz, Paricio Muñoz, Kevin Serrano y Luis García. DT: Luis Landeros.