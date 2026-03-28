La jornada de domingo en la Primera B tendrá un duelo interesante por la parte alta de la tabla, Cobreloa (3°) recibe a Unión San Felipe (13°) en el Zorros del Desierto de Calama, con la necesidad de ganar y quedar líderes, a la espera de lo que haga Puerto Montt. Los sanfelipeños en tanto buscan su segundo triunfo del torneo para salir de parte baja de la tabla.

¿Quién transmite en vivo Cobreloa vs Unión San Felipe?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Unión San Felipe?

El partido entre Cobreloa vs Unión San Felipe se disputará este domingo 29 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Zorros del Desierto

🗓 Fecha: Domingo 29 de marzo

🕛 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Zorros del Desierto

Árbitros del partido entre Cobreloa vs Unión San Felipe

Árbitros: Rodrigo Carvajal, Caludio Urrutia, Ariel Armijo y Fabián Reyes.

Probable formación de Cobreloa vs Unión San Felipe

Diego Tapia; Youssef González, Bastián San Juan, Sebastián Zúñiga, Diego Goti, Tomás Aránguiz, Diego García, Elson Tapia, Cristián Muga, Álvaro Delgado y Jorge Gatica.

DT: César Bravo

Probable formación de Unión San Felipe vs Cobreloa

Leandro Cañete; Valentín Perales, Axel León, Benjamín Aravena, Gonzalo Jara, Bairo Riveros, Diego pereira, Raimundo Díaz, Paricio Muñoz, Kevin Serrano y Luis García.

DT: Luis Landeros

Minuto a minuto de Cobreloa vs Unión San Felipe