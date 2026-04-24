El fútbol chileno amanece de luto. Este viernes, a escasas horas de una nueva jornada deportiva, Cobreloa se vistió de negro para comunicar una de las noticias más tristes para su comunidad. El cuadro naranja confirmó el sensible fallecimiento de Luis Campos Sagüez, cariñosamente conocido como “Campito”, el histórico paramédico que fue un pilar fundamental del equipo durante la época dorada de la institución.

Su partida no solo deja un vacío en el Estadio Zorros del Desierto, sino que enluta a toda la ciudad de Calama, que pierde a uno de los hombres que cuidó, acompañó y entregó su vida por el escudo loíno durante décadas de incondicional labor.

Cobreloa de luto por la muerte de “Campito”

Luis Campos Sagüez fue el emblemático paramédico del club, acompañando al primer equipo durante sus años más gloriosos en el profesionalismo. “Campito” no era un trabajador más; era el alma del vestuario, el confidente de los jugadores y una figura entrañable para generaciones de hinchas que lo vieron correr por la cancha asistiendo a los futbolistas. Su incansable labor a un costado del campo de juego lo convirtió en un patrimonio vivo de Cobreloa, recibiendo incluso emotivos homenajes en vida dentro del mismísimo Estadio Zorros del Desierto como reconocimiento a su incalculable legado.

¿De qué murió Luis “Campito” Campos, emblemático paramédico loíno?

El histórico integrante del cuadro naranja falleció durante la madrugada en un centro médico de Antofagasta debido a un delicado estado de salud. Según los reportes locales, Campos venía luchando contra un complejo cuadro clínico que obligó a su traslado a la capital regional. Durante las últimas semanas, la situación había movilizado a toda la familia loína, quienes habían organizado cadenas de oración y masivos mensajes de apoyo en redes sociales, demostrando el profundo arraigo y el cariño que sembró durante todos sus años de servicio en el club.

El mensaje de Cobreloa tras la muerte de Luis Campos Sagüez

La institución publicó un conmovedor mensaje destacando que “Campito” dejó “una huella inigualable” tras dedicar su vida al club de Calama. A través de sus canales oficiales, Cobreloa expresó su profundo pesar y se despidió de su histórico colaborador con palabras llenas de afecto y gratitud. “Con profundo dolor informamos que durante la madrugada ha fallecido don Luis Campos Sagüez, histórico y querido paramédico que por años y años entregó su vida por su querido Cobreloa”, dictaba el comunicado, el cual cerró con una emotiva petición: “Desde acá le decimos hasta pronto querido amigo, y siga alentando a su Cobreloa desde la tribuna celestial”.