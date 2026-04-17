San Marcos de Arica recibe a Cobreloa este sábado 17 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn por la fecha 8 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

¿Quién transmite en vivo San Marcos vs Cobreloa?

El duelo entre San Marcos de Arica y Cobreloa se transmitirá a través de la señal básica de TNT Sports y también a través de HBO Max.

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan San Marcos vs Cobreloa?

El partido entre San Marcos de Arica y Cobreloa se juega este sábado 17 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Carlos Dittborn de Arica.

🗓 Fecha: Sábado 17 de abril

🕗 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Carlos Dittborn, Arica

Árbitros del partido entre San Marcos vs Cobreloa

Árbitro: Cristián Droguett

1er asistente: Ignacio Zamora

2do asistente: Rodolfo Vera

Cuarto árbitro: Mario Salvo

¿Cómo llegan San Marcos y Cobreloa al partido?

San Marcos de Arica marcha séptimo en la tabla de posiciones con 7 puntos y viene de vencer a domicilio a Rangers de Talca por 3-2. Por su parte, Cobreloa es líder con 15 unidades y llega tras igualar 1-1 en su visita a Unión Española.

El último cruce entre ambos elencos ocurrió el 30 de noviembre de 2025 por la Primera B y los loínos se impusieron por 3-1 en el Estadio Zorros del Desierto por la semifinal de ida de la liguilla. La última vez que se vieron las caras en el Carlos Dittborn, en tanto, fue el 25 de noviembre de 2025 con victoria por 2-1 para los locales por la semifinal de vuelta.

Formación probable de San Marcos

Diego Tapia; David Tapia, Diego García, Rodolfo González, Lucas Cornejo; Tomás Aránguiz, Cristian Muga, Sebastián Zúñiga; Jorge Gatica, Gustavo Gotti y Álvaro Delgado.

Formación probable de Cobreloa

Benjamín Tapia; Guillermo Cubillos, Álvaro Cazuela, Javier Rivera, Yerko Águila; Augusto Barios, Camilo Rencoret, Cristóbal Guerra; Nahuel Donadell, Adriano Galleguillos y Camilo Melivilú.

Minuto a minuto de San Marcos vs Cobreloa