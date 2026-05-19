Datos Clave Liderato en Primera B: Cobreloa suma 24 puntos y encabeza la tabla de posiciones en el torneo de ascenso. Incorporaciones planificadas: El club apunta a un lateral polifuncional, un mediocampista de corte y un centrodelantero para la segunda rueda. Nombre en carpeta: El lateral izquierdo Patricio Romero figura como una opción concreta para el mercado de mitad de año.

Cobreloa tiene tres partidos en 17 días para defender el liderato de Primera B antes de que abra el mercado de julio. Pero la dirección deportiva ya trabaja en paralelo: el club de Calama definió con precisión los tres puestos que buscará reforzar para la segunda rueda, la más exigente del torneo de ascenso.

No es una lista de deseos. Según adelantó Pedro Marín Navarro, narrador cercano al elenco naranja, en su cuenta de X, el plantel recibirá exactamente tres incorporaciones, todas apuntando a carencias específicas del esquema actual.

¿Cuáles son los refuerzos que busca Cobreloa?

“Tres serán las incorporaciones que llegarán a Cobreloa a mitad de año. Los puestos son un lateral polifuncional, un mediocampista de corte y un centrodelantero”, escribió Marín Navarro.

La descripción de cada perfil tiene lógica táctica concreta. Un lateral polifuncional permite al técnico alternar entre línea de cuatro y cinco sin perder nivel en los costados. El mediocampista de corte responde a la necesidad de mayor consistencia defensiva en el mediocampo, un sector que se vuelve crítico cuando los rivales aprietan en los tramos finales. El centrodelantero, en tanto, apunta a garantizar presencia y gol desde adentro del área, no desde la periferia.

¿Quién podría llegar como lateral a Cobreloa?

Para la posición de costado, el medio Sabes Deportes identificó a Patricio Romero como una de las alternativas concretas que el club maneja. El lateral izquierdo formado en Calama, ya estaría en evaluación, aunque la ventana de mercado todavía no abre.

Antes de cualquier anuncio, Cobreloa tiene trabajo urgente: visita a Recoleta el 21 de mayo, recibe a Rangers el 31 de mayo y enfrenta a Puerto Montt el 6 de junio. Esos nueve puntos en disputa son la plataforma sobre la que se construirá, o se complicará, el plan de ascenso que el club lleva diseñando desde que recuperó el liderato con 24 puntos.