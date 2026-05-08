El líder Cobreloa visita a Santiago Wanderers en un partidazo por la Fecha 11 de la Primera B 2026 en Valparaíso, en el que se espera que saquen chispas dos de los elencos más grandes que están en la categoría de plata del fútbol chileno.
Los Loínos llegan con 21 puntos y quieren sostener su condición de punteros, mientras que los Caturros están quintos con 16 unidades y buscan acercarse a la cima de la tabla de posiciones. Todo por ver este sábado en el estadio Elías Figueroa Brander.
¿Dónde ver EN VIVO Santiago Wanderers vs Cobreloa por la Primera B 2026?
El partido de Santiago Wanderers vs Cobreloa se transmite por TNT Sports y vía streaming en HBO Max.
- TV: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan Santiago Wanderers vs Cobreloa?
- Fecha: Sábado 9 de mayo
- Hora: 20:00 horas
- Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso
Arbitros de Santiago Wanderers vs Cobreloa
- Árbitro: Rodrigo Farías
- 1er asistente: Alan Sandoval
- 2do asistente: Rodolfo Vera
- 4to árbitro: Gustavo Ahumada
¿Cómo llegan Santiago Wanderers vs Cobreloa?
Santiago Wanderers viene de dos partidos sin ganar: empate 2-2 con Deportes Temuco y derrota por 2-1 contra Iquique, frenando tres victorias seguidas que consiguió con anterioridad. Los Caturros quieren retomar la senda de los triunfos.
Cobreloa, en tanto, ha ganado dos duelos de forma consecutiva, con un 2-0 frente a Antofagasta y un 3-1 al San Luis de Humberto “Chupete” Suazo, por lo que llega con confianza a este compromiso.
Formaciones probables para Santiago Wanderers vs Cobreloa
Formación de Santiago Wanderers: Raúl Olivares; Axel Herrera, Sergio Felipe, Luis Margas, Pedro Navarro; Leandro Navarro, Martín Villarroel; Cristóbal Ponce, Lucas Avendaño, Denilson San Martin; Marcos Camarda. DT: Francisco Palladino.
Formación de Cobreloa: Diego Tapia; Bastián San Juan, Rodolfo González, Diego García, Facundo Velazco; Cristian Muga, Sebastián Zúñiga, Jorge Paul Gática; Matías Sandoval, Gustavo Gotti y Cristian Insaurralde. DT: César Bravo.