El fútbol chileno sumará un capítulo dorado a su historia internacional. Santiago Wanderers ya conoce a su ilustre rival para disputar la gran final de la Copa Intercontinental Sub 20: el todopoderoso Real Madrid. El cuadro de “La Fábrica” se ganó el derecho de enfrentar al “Decano” luego de consagrarse monarca de la UEFA Youth League.

El conjunto español debió sufrir este lunes para levantar la corona europea en Lausana, Suiza, donde igualó 1-1 ante el Brujas de Bélgica en el tiempo reglamentario, para luego imponerse por 4-2 en una dramática definición a penales que tuvo como héroe al portero merengue Javi Navarro. Con ambos campeones continentales definidos, la atención ahora se centra en las coordenadas de este choque inédito para nuestro balompié.

¿Cómo clasificó Santiago Wanderers a la Copa Intercontinental Sub 20?

El equipo dirigido por Felipe Salinas se ganó el derecho de representar a Sudamérica tras coronarse campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con una hazaña inolvidable en Ecuador. El pasado 22 de marzo, en el estadio de Independiente del Valle en Quito, el cuadro porteño derrotó al poderoso Flamengo de Brasil en una final de infarto.

Pese a ir cayendo en el segundo tiempo con un gol de Alan Santos (66′), el “Decano” no bajó los brazos y logró un agónico empate 1-1 a los 89 minutos gracias al tanto de Sebastián Vargas. En la dramática definición desde los doce pasos, los caturros fueron infalibles y se impusieron por 5-4, con Ignacio Flores marcando el remate definitivo que les entregó la gloria continental y los pasajes a esta súper final.

¿Cuándo se jugará la final entre Santiago Wanderers vs Real Madrid Sub 20?

Aunque la fecha exacta aún no ha sido oficializada por la FIFA ni la Conmebol, todo indica que el partido se disputará durante el mes de agosto. Si se mantiene la tónica y el calendario de las últimas cuatro temporadas, el esperado duelo que enfrentará a la cantera caturra frente a los monarcas del “Viejo Continente” se programará a fines del octavo mes del año 2026.

¿Dónde se jugará la Copa Intercontinental Sub 20? ¿Será en Chile?

Existe una altísima probabilidad de que el histórico compromiso se juegue en suelo chileno, específicamente en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La expectación en el puerto es total, ya que la lógica y los estatutos recientes del torneo respaldan la localía del equipo nacional. En las últimas cuatro ediciones de este certamen a partido único (que enfrentó a elencos como Peñarol, Boca Juniors y Flamengo ante los monarcas europeos), el elenco sudamericano siempre ejerció su derecho a ser local. Por lo tanto, el recinto de Playa Ancha corre con ventaja exclusiva para albergar la definición planetaria y recibir al gigante español ante miles de hinchas porteños.