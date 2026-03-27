La alegría por la obtención de la Copa Libertadores Sub 20 resultó ser un bálsamo de apenas unos días para Santiago Wanderers. Lo que debía ser una etapa de estabilidad se transformó en un campo de batalla administrativo que hoy vive su capítulo más crítico. Tras el escándalo por el cobro de la indumentaria a los campeones de América —medida calificada como “mezquina” por el Sifup—, la Corporación Santiago Wanderers decidió dar el paso que miles de hinchas esperaban: el inicio formal de las acciones legales para desplazar a Reinaldo Sánchez del control de la institución.

Según reveló La Estrella de Valparaíso, este mediodía se marcará un antes y un después en la historia reciente del puerto. Los representantes de la agrupación de socios enviarán la notificación formal de un juicio arbitral contra la Sociedad Anónima comandada por el empresario microbusero. No es una pataleta de momento; es un movimiento estratégico que busca recuperar la gestión del “Decano” alegando el abandono y la mala administración que han empañado incluso los logros deportivos más grandes del club.

El plan jurídico de Wanderers: ¿Cómo pretenden quitarle el club a la S.A.?

La Corporación ha trabajado en silencio desde finales de 2024, entrevistando a diversos estudios jurídicos para encontrar el flanco débil de la concesionaria. Finalmente, en la última asamblea, se optó por la representación de Fernando Astudillo, un abogado de 66 años, doctor en Derecho y confeso hincha caturro, quien llevará la causa de manera gratuita.

El objetivo bajo el liderazgo de Astudillo es claro: “Quitarle la concesión a Reinaldo Sánchez y quedarse con el club”. Para lograrlo, la demanda se centrará en “incumplimientos graves en relación al contrato que se firmó con la concesionaria”. Según los expertos, esta batalla legal podría extenderse por un periodo de entre 12 y 24 meses, transformando el panorama dirigencial en un foco de incertidumbre total para el futuro cercano del equipo.

De la “mezquindad” de las camisetas al juicio arbitral

Este movimiento judicial llega en el momento de mayor debilidad reputacional para Sánchez. Hace menos de 24 horas, el club fue noticia continental no por sus goles, sino porque la administración le exigió a los juveniles campeones la devolución o el pago de la ropa usada en Ecuador. “Esa fue la gota que rebalsó el vaso”, señalan desde el entorno del club, recordando que la dirigencia incluso puso en duda el viaje al torneo por “falta de recursos”.

La desafección es tal que el propio técnico del equipo campeón, Felipe Salinas, puso su cargo a disposición al ver cómo se “manchaba” el logro de sus dirigidos. Aunque por ahora se mantiene en el puesto, el clima en Mantagua es de absoluta tensión, a la espera de lo que se resuelva en la asamblea ordinaria de la Corporación que se llevará a cabo este sábado 28 de marzo en Playa Ancha.

En resumen

La noticia: La Corporación inicia hoy un juicio arbitral para terminar la concesión de Reinaldo Sánchez.

La Corporación inicia hoy un juicio arbitral para terminar la concesión de Reinaldo Sánchez. El motivo: Acusan “incumplimientos graves” en el contrato firmado con la Sociedad Anónima.

Acusan “incumplimientos graves” en el contrato firmado con la Sociedad Anónima. El líder: El abogado Fernando Astudillo representará a los socios para recuperar el club.

El abogado Fernando Astudillo representará a los socios para recuperar el club. Próximo paso: Este sábado se darán todos los detalles en la asamblea ordinaria de la Corporación.

¿Crees que la salida de Reinaldo Sánchez es la única forma de que Santiago Wanderers recupere su grandeza o este juicio traerá más inestabilidad al club? Opina y sigue el minuto a minuto en AlAireLibre.cl.