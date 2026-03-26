El mercado de pases de Colo Colo en este 2026 tuvo un nombre que generó dudas al principio, pero que hoy solo cosecha aplausos: Joaquín Sosa. El defensor uruguayo, proveniente del Bologna de Italia, llegó en silencio y rápidamente se “comió” el puesto en la zaga alba, convirtiéndose en el pilar fundamental del esquema de Fernando Ortiz. Ante el temor de los hinchas de que su estadía sea pasajera, Aníbal Mosa salió al paso tras la última reunión de directorio para dar un mensaje de tranquilidad que retumba en el Monumental.

El presidente de Blanco y Negro fue enfático al referirse al futuro del charrúa de 24 años. Aunque el jugador está a préstamo, la dirigencia ya trazó la hoja de ruta para evitar que parta a fin de temporada. Con un rendimiento que lo tiene como la valla menos batida del Campeonato Nacional 2026, Mosa aseguró que el jugador está “súper blindado” y que la relación entre el club y el futbolista atraviesa su mejor momento, tanto en lo deportivo como en lo humano.

¿Qué significa que Joaquín Sosa esté “súper blindado” en Colo Colo?

Tras la sesión ordinaria de la concesionaria, Aníbal Mosa despejó las dudas sobre la fragilidad del vínculo contractual con el uruguayo. “Está súper blindado por Colo Colo. Tenemos dos ventanas de préstamo. Estamos muy tranquilos con Joaquín y lo mejor de todo es que él está tranquilo”, lanzó el mandamás albo. Estas “ventanas” permiten que el Cacique tenga la prioridad absoluta sobre el jugador antes de que expire su cesión en diciembre de 2026.

Mosa no solo destacó su nivel técnico, sino su rápida adaptación al “Mundo Colo Colo”, algo que siempre es un riesgo con los refuerzos extranjeros. “Él está muy contento, se ha compenetrado de una manera increíble llevando tan poco tiempo. Es una persona muy sencilla, muy ubicada, muy colaboradora con sus compañeros”, agregó el empresario, dejando claro que la intención de compra es real y que la gestión ya está en marcha en las oficinas de Macul.

De las dudas a los aplausos: El renacer de Sosa en la “Ruca”

El camino de Joaquín Sosa antes de llegar a Chile fue errático, con pasos por el Dinamo Zagreb, Montréal y el Independiente Santa Fe. Sin embargo, en el Monumental encontró su lugar en el mundo. Su temperamento uruguayo afloró de inmediato, recordándose el reciente episodio ante Deportes Concepción donde no dudó en encarar a los rivales para defender a sus compañeros, ganándose la ovación total de los hinchas que llegaron al Ester Roa Rebolledo.

Sus números son incontestables: ha disputado prácticamente todos los minutos de la temporada, ausentándose solo ante Coquimbo Unido por precaución física. Bajo el mando de Ortiz, Sosa se transformó en el líder de una defensa que pasó de ser cuestionada a ser la más sólida del torneo nacional, permitiendo que otros refuerzos como Jonathan Villagratambién se potencien en el fondo.

¿Cuánto debe pagar Colo Colo por el pase de Joaquín Sosa?

Si bien Mosa evitó dar la cifra exacta que exige el cuadro italiano para quedarse con la carta del defensor, el periodista César Luis Merlo ya había adelantado que el préstamo incluye una opción de compra ejecutable en diciembre. En el Monumental saben que el valor de Sosa está al alza y que asegurar su pase ahora podría ser un negocio redondo pensando en la temporada 2027. Por ahora, el “blindaje” mencionado por Mosa asegura que ningún otro club pueda entrometerse en la negociación mientras dure la cesión actual desde el Bologna.

En resumen

El estado: Joaquín Sosa está a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra.

Joaquín Sosa está a préstamo hasta diciembre de 2026 con opción de compra. La frase: “Está súper blindado”, aseguró Aníbal Mosa sobre el uruguayo.

“Está súper blindado”, aseguró Aníbal Mosa sobre el uruguayo. El rendimiento: Es la figura de la defensa y el jugador más regular de la era Fernando Ortiz.

Es la figura de la defensa y el jugador más regular de la era Fernando Ortiz. Lo que viene: Blanco y Negro deberá decidir a fin de año si desembolsa el dinero al Bologna de Italia.

¿Crees que Blanco y Negro debe comprar el pase de Joaquín Sosa ahora mismo o es mejor esperar a ver cómo rinde a fin de año? Opina y súmate al debate en AlAireLibre.cl.