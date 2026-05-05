En Colo Colo el debate sobre el futuro del arco está más vivo que nunca tras la lesión que sufrió Fernando de Paul. Aunque los juveniles Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva han asumido la responsabilidad en los últimos compromisos, gran parte de la hinchada planteó el interés de sumar un nombre de mayor experiencia para el segundo semestre.

Sin embargo, el retorno de Brayan Cortés parece descartado por completo. Según información de ADN Deportes, en la plana mayor de Blanco y Negro no se ilusionan con su vuelta, pues el periodista Cristián Alvarado ratificó que “los Bichos Colorados harían uso de la opción de compra” por el pase del guardameta de 31 años.

¿Cuánto dinero recibirá Colo Colo por la venta definitiva de Brayan Cortés?

La directiva de Argentinos Juniors decidió invertir en la ficha del iquiqueño, lo que generará un ingreso directo para las arcas de la concesionaria alba. Según el reporte, el “Cacique” recibirá cerca de 400 mil dólares por el traspaso definitivo, una cifra que equivale aproximadamente a 365 millones de pesos chilenos.

Por otro lado, datos de Transfermarkt sugieren que la cláusula de salida podría ascender incluso a los 500 mil dólares a cambio del 80 por ciento de la ficha del jugador. Aunque para muchos no es una suma estratosférica, se considera un monto considerable para fortalecer el presupuesto institucional en el próximo mercado de fichajes.

El palmarés de Brayan Cortés: ¿Por qué es multicampeón con Colo Colo?

El término “multicampeón” no es una exageración para el presente del iquiqueño, quien dejó una huella imborrable en el Estadio Monumental antes de partir a préstamo. Su palmarés justifica plenamente el valor que hoy le asigna el mercado internacional. En su paso por Macul, Cortés levantó un total de ocho trofeos:

Supercopa de Chile : 2018, 2022 y 2024.

: 2018, 2022 y 2024. Copa Chile : 2019, 2021 y 2023.

: 2019, 2021 y 2023. Primera División: 2022 y 2024.

A esta cosecha en Pedrero se suman sus títulos en Peñarol (Copa AUF Uruguay y Torneo Clausura 2025) y su primera Copa Chile con Deportes Iquique en 2013-14. Esta mentalidad ganadora es la que convenció a la dirigencia del “Semillero del Mundo” para asegurar su permanencia definitiva.

El presente del “Indio” en Argentina y el interés de Boca Juniors

El portero ha logrado consolidarse en la máxima categoría del fútbol argentino tras su paso por Uruguay, demostrando que su nivel sigue vigente para la alta competencia. Actualmente, atraviesa un momento de notable regularidad en La Paternal, donde ha disputado 19 partidos en lo que va de la temporada. En su registro personal destaca que ha mantenido su valla invicta en 9 ocasiones y solo ha recibido 15 goles en sus presentaciones oficiales.

Su sólido rendimiento incluso lo llevó a sonar como opción real para reemplazar a Agustín Marchesín en Boca Juniors, aunque la operación no prosperó. Con Argentinos Juniors clasificado a playoffs tras quedar en el tercer puesto de la fase regular, la dirigencia activará la opción de compra para blindar a su guardameta titular.