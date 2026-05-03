Colo Colo se puso al día en el Campeonato Nacional 2026 y venció por 3-1 a Coquimbo Unido, transformandose en el exclusivo líder del torneo.

El héroe del partido fue el argentino Javier Correa, quien apareció con dos golazos en el peor momento del Cacique en el encuentro.

El Popular quedó como puntero del Torneo con 24 unidades, a tres puntos del escolta Limache y a siete puntos de la U de Chile.

Colo Colo vs Coquimbo Unido, minuto a minuto

La previa del Colo Colo vs Coquimbo Unido

Colo Colo parece que recuperó su memoria y, sacudiendo de su pésimo año del Centenario, los Albos volvieron a comandar el fútbol chileno. Hoy el Cacique tiene una opción inmejorable para instalarse como el líder exclusivo de la liga.

Fernando Ortiz recuperó físicamente a gran parte de su equipo, el único que no está para jugar es el meta Fernando De Paul, quien fue operado esta semana y tendrá una recuperación de tres meses. Su reemplazante será el joven Gabriel Maureira, quién ya se ganó los elogios de los hinchas del popular con su actuación ante la U de Concepción.

Colo Colo llega a este encuentro habiendo ganado 4 de sus últimos 5 partidos en el Campeonato Nacional. El reciente traspié Albo fe frente a Palestino, equipo que le cerró las bandas al Cacique y controló el mediocampo.

Coquimbo, por su parte, viene en ascenso en el torneo. Después de un desastroso inicio, los Piratas solo han perdido uno de sus últimos 5 encuentros, fue frente a la U de Chile. Por esa razón, los porteño buscarán un triunfo en el Monumental para confirmar su repunte.

Formaciones de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Formación de Colo Colo

Moreira; Villagra, Vidal, Sosa; Fernández, Alarcón, Madrid, Méndez, Ulloa; Romero, Correa

Formación de Coquimbo Unido

Sánchez; Hernández, Escobar, Fernández, Cornejo; Cordero, Glaby, Riveros, Vadalá, Chandía; Pratto

¿Dónde ver Colo Colo vs Coquimbo Unido en vivo?

El duelo entre Colo Colo y Coquimbo Unido se jugará este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental David Arellano, Macul, Santiago. El partido puede verse por cable en TNT Sports Premium y en streaming a través de HBO Max.

Así va la tabla del Campeonato Nacional 2026