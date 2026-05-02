Colo Colo disfruta de un buen presente en el Campeonato Nacional 2026, ya que a pesar de que durante este fin de semana deben jugar su partido pendiente ante Coquimbo Unido por la división de honor del fútbol nacional, el Cacique comparte liderato con Limache. Una de las claves para la gran actualidad del cuadro albo es la defensa, la cual es de las menos batidas, pero que sufrió hace dos fechas atrás la lesión de su portero Fernando De Paul.

Tras la lesión del Tuto, el eterno capitán de La Roja, Claudio Bravo, se refirió a qué decisión debería tomar Fernando Ortiz en el futuro del cuadro albo, al mencionar si el Cacique debería salir al próximo mercado de fichajes o confiar en los jóvenes arqueros que tienen en la banca, como Gabriel Maureira que fue titular la fecha pasada ante U de Concepción.

La recomendación de Bravo sobre el arco de Colo Colo

En conversación con el panel de F90, el histórico guardameta nacional, Claudio Bravo, señaló que Colo Colo debería seguir con la decisión que ya tomó Fernando Ortiz, de confiar en jóvenes como Gabriel Maureira, ya que el equipo necesita formar jugadores para el primer equipo.

“A mí me encantaría que siguiera peleando el puesto y siguiera haciendo las cosas bien. Hacen falta jugadores jóvenes. Es un riesgo, pero en qué otra oportunidad pueden competir. Ahora hay que ver cómo se desenvuelve en los próximos retos”, señaló Bravo, avalando la titularidad de Maureira y descartando la opción de buscar un arquero en el mercado de fichajes.

Debido a la lesión de Fernando De Paul, Fernando Ortiz se inclinó por Gabriel Maureira para la undécima fecha del Campeonato Nacional 2026, donde el arquero a pesar de recibir un gol ante U de Concepción fue uno de los mejores jugadores del Cacique en la victoria de forasteros en el Ester Roa Rebolledo. Se espera que el juvenil albo repita en el once titular ante Coquimbo Unido este fin de semana.

Partidazo de nuestro juvenil Gabriel Maureira. En un partido difícil, demostró sus condiciones en el arco del Eterno Campeón 🤟🏻⚪️⚫️ pic.twitter.com/4ssXSsFbx8 — Colo-Colo (@ColoColo) April 27, 2026

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a ver acción durante este fin de semana, pero a diferencia de las mayoría de equipos de primera división, no jugará por la Copa de la Liga, sino que disputará su jornada pendiente del Campeonato Nacional 2026 ante Coquimbo Unido. El Cacique debe recibir por la novena fecha al actual campeón de la división este domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 horas en el Estadio Monumental.