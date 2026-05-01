Colo Colo entra en la recta final de su preparación para un duelo que puede ser el punto de inflexión de la temporada. Este domingo 3 de mayo, el Estadio Monumental recibirá el encuentro pendiente ante Coquimbo Unido, una oportunidad de oro para que el equipo de Fernando Ortiz se despegue de Deportes Limache y se instale como puntero absoluto del Campeonato Nacional. Sin embargo, el “Tano” no quiere que las luces del éxito nublen el juicio de sus dirigidos y ha sido enfático en exigir máxima concentración ante un rival que compite en múltiples frentes.

La actualidad alba no solo se mueve en el césped, sino también en las oficinas de Pedrero. Con la llegada de Jaime Pizarro a un rol ejecutivo estratégico y la consolidación de Gabriel Maureira como la gran esperanza de la cantera para suplir la baja de De Paul, el Cacique vive días de definiciones. Entre dudas tácticas sobre el esquema defensivo y el manejo de un camarín que recupera a su máximo referente, Arturo Vidal, Colo Colo alista un once que promete intensidad para defender su casa y su posición en la tabla.

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