Colo Colo vive un buen inicio de semestre en el Campeonato Nacional 2026, ya que con la victoria de forasteros ante U de Concepción en la jornada pasada, el Cacique se encuentra en el segundo lugar con los mismos puntos que Limache pero con un partido menos, que jugarán este fin de semana. El exitoso presente albo llena de aires de grandeza el entorno del club, pero su líder apuntó a que hay que tener calma con el proceso.

Se trata del técnico argentino, Fernando Ortiz, quien durante esta jornada se reunió frente a los micrófonos de la prensa para evaluar el próximo duelo del Cacique ante Coquimbo Unido por la fecha 9, que tenían pendiente, donde también se tomó el tiempo para mencionar que el equipo debía mantener tranquilidad ante los buenos resultados y seguir trabajando semana a semana.

Ortiz apunta a la tranquilidad del plantel tras su buen presente

En reunión con los medios, el Tano Ortiz apuntó que el Cacique debe seguir mejorando en su juego, ya que la competencia es larga y que a pesar de estar en el podio de la división de honor del fútbol nacional aún queda mucho por competir.

“Hay que bajarles los pies sobre la tierra a los jugadores, aún no hemos conseguido nada y queda mucho por recorrer. Queda un tramo bastante largo y estar en los primeros lugares no significa que vayamos a campeonar. Esto es algo que ya saben en el plantel, lo importante es que tomemos todos los partidos como una final, como nos juega todo el mundo”, señaló Fernando Ortiz buscando la tranquilidad del equipo albo a pesar de su buen presente.

Además, el Tano destacó a su próximo rival, Coquimbo Unido, al señalar que el actual monarca del fútbol nacional es un equipo con una idea de juego consolidada y que a pesar de que juegue tres competencias se encuentra en una buena posición en el Campeonato Nacional 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A pesar de que todos los equipos de la Primera División deban disputar la fecha 4 de la Copa de la Liga, Colo Colo deberá jugar por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026 ante Coquimbo Unido. El duelo fue suspendido en su momento por la participación del Pirata en competencias internacionales. Es por ello que el Cacique y el actual campeón del fútbol chileno se enfrentarán este domingo 3 de mayo a partir de las 17:30 en el Estadio Monumental.