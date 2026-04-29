Colo Colo confirmó cuál será el plan para la localía mientras avance la remodelación del Estadio Monumental, un proyecto que ya inició su fase de financiamiento tras el acuerdo con Playfly Sports. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aseguró que el club priorizará jugar en Macul incluso con aforos reducidos.

El plan contempla intervenciones por etapas en el recinto, lo que obligará a cerrar sectores específicos de manera progresiva. La directiva busca evitar el traslado prolongado fuera de casa, considerando el impacto deportivo y económico que implica abandonar el estadio en plena competencia.

¿Cómo jugará Colo Colo en el Monumental?

El equibo albo mantendrá su localía en el Monumental mediante un esquema de obras sectorizadas, similar al utilizado por River Plate en Argentina. La estrategia consiste en intervenir zonas específicas del estadio mientras el resto sigue operativo, permitiendo que el equipo continúe jugando en Macul.

“Hay un par de experiencias, la más cercana que nosotros visitamos fue la de River Plate. Yo diría que el 80% de su estadio lo fue reconstruyendo con su equipo jugando ahí”, explicó Aníbal Mosa posterior a la Junta de Accionistas de Blanco y Negro.

Luego detalló el mecanismo: “Por ejemplo, hemos hablado de decir, ‘vamos a intervenir Océano’. Bueno, se mantiene abierto Cordillera y las galerías. Después nos vamos a Cordillera, abrimos Oceáno, y así”.

Este modelo apunta a sostener ingresos por borderó y evitar la pérdida de rendimiento que históricamente afecta a los equipos cuando cambian de recinto.

Maqueta del nuevo estadio Monumental / ©Javier Torres/Photosport.

¿Colo Colo jugará en el Estadio Nacional?

El Cacique solo contempla salir del Monumental cuando las obras hagan inviable el uso del recinto, y en ese escenario el principal candidato es el Estadio Nacional. La decisión se tomará en función del avance de las intervenciones y las condiciones de seguridad exigidas.

“La localía es muy importante. Hemos visto que cuando uno sale del estadio, la cosa es distinta. Entonces, lo que vamos a hacer es jugar el máximo tiempo posible en nuestro estadio, si es con siete mil, 10 mil, 20 mil, da lo mismo. Hasta el último día que nos aguante vamos a jugar acá”, afirmó Mosa.

Luego agregó el plan alternativo: “Vamos a arrendar como lo hicimos el año pasado con Limache. Vamos a aguantar lo máximo posible para que el equipo no salga de casa”.

El acuerdo con Playfly Sports marca el inicio formal de una etapa que no solo transformará la infraestructura del club, sino también su operación durante los próximos años. En ese contexto, la localía se instala como un factor competitivo clave, especialmente en torneos nacionales e internacionales donde el rendimiento en casa suele ser determinante.