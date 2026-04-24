Colo Colo tiene razones de sobra para seguir de cerca el futuro de Vicente Pizarro. El mediocampista chileno formado en Macul, actualmente milita en Rosario Central y despertó el interés River Plate y del Brighton & Hove Albion de la Premier League. Los albos tienen el 30% de su pase y eso significa que cualquier transferencia que se cierre en los próximos meses deja dinero directo en el Monumental.

La venta original de Pizarro fue, en los números, un mal negocio. El traspaso se cerró en USD $1,6 millones, pero Colo Colo no recibió esa cifra completa: solo USD $1.000.000 llegó efectivamente al club, porque el millón restante fue para el propio jugador por una cláusula contractual.

Con Transfermarkt valorando hoy a Pizarro en USD $3,5 millones, y con Rosario Central apuntando a negociar por bastante más, la foto ha cambiado bastante para el Cacique.

El 30% que puede revertir la venta de Pizarro

Que Colo Colo se haya quedado con el 30% no fue casualidad ni descuido del club comprador: es una práctica habitual en las ventas de juveniles formados en el Cacique, y en este caso puede traducirse en una cifra considerablemente superior a lo que recibieron en el primer traspaso. Si el pase se cierra entre los cinco y los ocho millones de dólares, los albos podrían embolsarse entre USD $1,5 y $2,4 millones adicionales sin mover un dedo en la negociación.

Hay además una variable que no hay que descartar: cualquier club interesado podría acercarse directamente a Colo Colo para adquirir ese 30% antes del traspaso. Eso abriría una negociación paralela que, bien manejada, podría sumar aún más a las arcas del club.

Pizarro en Rosario Central: los números que generan interés externo

En lo que va de la temporada, el mediocampista acumula 1.461 minutos repartidos entre 14 partidos del Torneo de Apertura, dos de Copa Libertadores y uno de Copa Argentina, con un gol y una asistencia. No son cifras exorbitantes, pero sí las de un jugador de rendimiento consistente que opera en el mediocampo de un equipo competitivo del fútbol argentino.

Por ahora, el destino más concreto sigue siendo River Plate. Desde Brighton, en cambio, el seguimiento existe, pero no hay nada formalizado, lo que lo pone en categoría de interés especulativo.

En Colo Colo monitorean la situación: sea cual sea el destino final de Vicente Pizarro, el club tiene asegurado un porcentaje de lo que se negocie. La pregunta ya no es si habrá retorno, sino cuánto.