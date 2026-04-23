Colo Colo quiere dejar atrás su dolorosa caída ante Paleístino, y para ello, está enfocado 100% en su próximo compromiso ante la U de Concepción. Los albos continúan preparándose en el Estadio Monumental con miras a este compromiso, donde aún hay algunas dudas en la formación.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, ha trabajado dos oncenas, pero lo llamativo de esto es que en ninguna de las dos aparece Javier Méndez, lo que generó dudas sobre su momento en el equipo. Si bien no hay claridad qué ocurre con él, lo cierto es que entrenó apartado de sus compañeros en Macul.

¿Qué pasó con Javier Méndez en Colo Colo?

Colo Colo afina los últimos detalles para medirse al Campanil este domingo en el Estadio Ester Roa Rebolledo, por lo que el ‘Tano’ ha ido probando variantes para definir la formación.

En ese sentido, el estratega argentino utilizó dos equipos, pero sorprendentemente Javier Méndez no apareció en ninguno de ellos. Sin embargo, aún no hay claridad respecto a su situación.

De acuerdo a la información entregada por el periodista de ESPN, Christopher Brandt, el charrúa no está entrenando a la par del plantel. “Está trabajando de forma diferenciada y habrá que ver si es una molestia, una lesión o solo precaución. En este entrenamiento no hizo fútbol con sus compañeros”, reveló el comunicador.

¿Cuáles son las formaciones que probó Ortiz en Colo Colo?

Según informó Dale Albo, Fernando Ortiz ensayó dos formaciones diferentes pensando en la Universidad de Concepción.

La primera oncena fue con Gabriel Maureira en portería; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg y Diego Ulloa en defensa; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán en ataque.

La segunda, en tanto, fue con Eduardo Villanueva en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme en la zaga; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Víctor Felipe Méndez en la zona de los volantes; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en ofensiva.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo visitará a la Universidad de Concepción este domingo 26 de abril a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo por la undécima fecha del Campeonato Nacional.