Mauricio Isla se transformó en uno de los protagonistas más inusuales del actual mercado de pases debido a su inactividad. Tras su silenciosa salida de Colo Colo, el lateral bicampeón de América no logró encontrar equipo para disputar la primera mitad de la temporada, quedando como agente libre tanto en el medio local como en el extranjero.

Sin embargo, pese a estar alejado de la competencia profesional y de no emitir declaraciones públicas sobre su partida de Macul, el “Huaso” sorprendió a los hinchas al reaparecer luciendo los colores de su exclub en una actividad recreativa.

¿Cuál fue el guiño de Mauricio Isla a Colo Colo en medio de su inactividad?

El jugador compartió imágenes disputando un partido amateur en Buin vistiendo un polerón oficial del cuadro albo. A través de sus redes sociales, el lateral subió fotografías de una “pichanga” junto a cercanos, donde el detalle de su indumentaria no pasó desapercibido.

Aparecer con la ropa institucional del “Cacique” generó rápidas reacciones entre los fanáticos, demostrando que su vínculo afectivo con la institución se mantiene intacto pese a finalizar su contrato sin mayor ruido mediático.

El inesperado guiño de Mauricio Isla a Colo Colo / © Instagram

¿Por qué Mauricio Isla se quedó sin club para el primer semestre de 2026?

El lateral finalizó su vínculo en Macul y la principal opción que manejaba para seguir en el fútbol chileno terminó cayéndose de imprevisto. A comienzos de año, Isla mantuvo conversaciones para continuar su carrera profesional en Everton de Viña del Mar. No obstante, la dirigencia “ruletera” frenó los acercamientos y optó por fichar a otro exjugador de Colo Colo en su posición, Óscar Opazo. Esta decisión le cerró la alternativa más concreta que tenía en la Liga de Primera, obligándolo a mantenerse entrenando por su cuenta a la espera de la apertura del próximo mercado de fichajes.