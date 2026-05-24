Datos Clave Colo Colo se queda con el clásico: El Cacique venció por 2-1 a U Católica en el Clásico 189. El Cacique es líder absoluto: Con la victoria en el Claro Arena, Colo Colo es líder del torneo con 30 puntos, a ocho de Huachipato. Los Cruzados se estancan en la tabla: Católica no aprovechó la localía y se queda cuarto con 20 unidades.

Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron el encuentro más esperado de la fecha 13 del Campeonata Nacional 2026, el Clásico 189. En un duelo entretenido disputado en el Claro Arena, el Cacique fue quien se quedó con la victoria por 1-2, ante los Cruzados que no logran aprovechar su localía para acortar distancia en la parte alta de la tabla de posiciones con los albos, que son líderes exclusivos de la división.

Con este resultado favorable para la visita, Universidad Católica se estanca en la cuarta posición con 20 unidades, mientras que Colo Colo es líder absoluto de la división de honor del fútbol chileno con 30 puntos. Con la victoria, los albos aprovecharon las derrotas de Huachipato y Limache, y están a ocho puntos de distancia de su perseguidor más cercano.

Los goles de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Los Cruzados salieron con todo a buscar la apertura del marcador en el Claro Arena, y la encontraron a los 8′ minutos del primer tiempo. Un contraataque de Juan Francisco Rossel por la banda izquierda confundió a la defensa de los albos, y cuando el atacante tiró un centro rasante hacia atrás el balón habría sido despejado por Joaquín Sosa, pero este chocó en Arturo Vidal, que marcó un autogol.

La reacción del Cacique llegó en los minutos finales del primer tiempo, con una actuación memorable de Javier Correa, que marcó un doblete en el hogar de los Cruzados. En el minuto 42′, el atacante de los albos ganó en línea de fondo, encaró a Jhojan Valencia y con un remate exquisuito marcó un golazo para el empate de los albos.

Tras el empate, el Cacique se vino arriba y encontró el gol a los 46′ minutos del primer tiempo, tras una habilitación de Leandro Hernández que dejó cara a cara a Correa con Bernedo. El delantero albo remató al primer palo del arquero y marcó el segundo de la visita.

Estadísticas de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13 Universidad Católica 1 2 Segunda parte Colo Colo Arturo Vidal 8′ Vicente Bernedo 42′

Diego Corral 77′

Fernando Zampedri 89′ Javier Correa 42′

Javier Correa 42′ Javier Correa 45′ Arturo Vidal 14′

Arturo Vidal 14′ Leandro Hernandez 42′

Leandro Hernandez 42′ Tomas Alarcon 54′ Tomas Alarcon 90′ Summary

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Match Stats

Team Stats 90 + 3 ‘ Colo Colo Tarjeta roja : Tomas Alarcon 89 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Lautaro Pastran 89 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Leandro Hernandez 89 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Fernando Zampedri 82 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Erick Wiemberg 82 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Diego Ulloa 77 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Diego Corral 72 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Jimmy Martinez 72 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Matias Palavecino 72 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Diego Corral 72 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Clemente Montes 66 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Claudio Aquino 66 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Alvaro Madrid 54 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Tomas Alarcon 46 ‘ Colo Colo Sustitución entra : Maximiliano Romero 46 ‘ Colo Colo Sustitución sale : Javier Correa 45 + 1 ‘ Colo Colo Asistencia : Leandro Hernandez 45 + 1 ‘ Colo Colo Gol regular : Javier Correa 46 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Fernando Zuqui 46 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Eugenio Mena 46 ‘ Universidad Católica Sustitución entra : Fernando Zampedri 46 ‘ Universidad Católica Sustitución sale : Juan Rossel 42 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Leandro Hernandez 42 ‘ Colo Colo Asistencia : Tomas Alarcon 42 ‘ Colo Colo Gol regular : Javier Correa 42 ‘ Universidad Católica Tarjeta amarilla : Vicente Bernedo 14 ‘ Colo Colo Tarjeta amarilla : Arturo Vidal 8 ‘ Universidad Católica Autogol : Arturo Vidal [ +3 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Tomas Alarcon ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión! Cambio: se retira Leandro Hernandez y entra en su lugar Lautaro Pastran. Amonestación para Fernando Zampedri. Cambio: se retira Diego Ulloa y entra en su lugar Erick Wiemberg. Amonestación para Diego Corral. Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Jimmy Martinez. Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Diego Corral. Cambio: se retira Alvaro Madrid y entra en su lugar Claudio Aquino. Amonestación para Tomas Alarcon. Cambio: se retira Javier Correa y entra en su lugar Maximiliano Romero. Cambio: se retira Eugenio Mena y entra en su lugar Fernando Zuqui. Cambio: se retira Juan Rossel y entra en su lugar Fernando Zampedri. Ya en juego el segundo tiempo. [ +8 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. [ +1 ‘ ] Asistencia de Leandro Hernandez en el gol. [ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa! Amonestación para Leandro Hernandez. Amonestación para Vicente Bernedo. Asistencia de Tomas Alarcon en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa! Amonestación para Arturo Vidal. GOL EN PROPIA PUERTA – ¡Arturo Vidal marca en propia meta! El árbitro da inicio al encuentro. Universidad Católica Universidad Católica 4-3-3 1 Vicente

Bernedo 6 Sebastian

Arancibia 2 Daniel

Gonzalez 19 Branco

Ampuero 3 Eugenio

Mena 20 Jhojan

Valencia 15 Cristian

Cuevas 10 Matias

Palavecino 7 Justo

Giani 18 Juan

Rossel 11 Clemente

Montes Entrenador

0 Daniel Oscar Garnero

Suplentes

27 Dario Melo



28 Bernardo Cerezo



39 Nikolas L'Huillier



8 Fernando Zuqui



13 Alfred Canales



14 Jimmy Martinez



22 Martin Gomez



25 Diego Corral



9 Fernando Zampedri

Colo Colo Colo Colo 3-5-2 25 Gabriel

Maureira 2 Jonathan

Villagra 23 Arturo

Vidal 4 Joaquin

Sosa 28 Jeyson

Rojas 5 Victor

Mendez 6 Tomas

Alarcon 26 Diego

Ulloa 8 Alvaro

Madrid 24 Leandro

Hernandez 9 Javier

Correa Entrenador

0 Fernando Ortiz

Suplentes

12 Eduardo Villanueva



20 Javier Mendez



13 Matías Fernández



21 Erick Wiemberg



22 Claudio Aquino



10 Lautaro Pastran



7 Francisco Marchant



30 Yastin Cuevas



19 Maximiliano Romero

7 Faltas Cometidas 15 1 Fuera de Juego 0 51 Posesión de Balón 49 2 Tarjetas Amarillas 3 8 Tiros Fuera 0 3 Tiros a Puerta 4 8 Corners 1 0 Tarjetas Rojas 0 4 Saques de Portería 11 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 7 2 Paradas 3 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 4 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 2 Tiros a Puerta 1ª Mitad 4 1 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 2 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 5 Corners 1ª Mitad 1 3 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 11 1 Faltas Cometidas 2ª Mitad 3 Last Confrontations COL 1 – 4 UNI 16/08/2025 UNI 2 – 0 COL 06/07/2025 UNI 0 – 1 COL 03/10/2024 COL 1 – 0 UNI 20/04/2024 UNI 1 – 2 COL 01/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Colo Colo?

Universidad Católica tendrá que sacudirse rápidamente el golpe sufrido en el Clásico 189, ya que tendrá una final por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Católica tendrá que viajar hasta Argentina para enfrentar a Boca Juniors. El duelo entre Xeneizes y Cruzados se disputará el próximo jueves 28 de mayo en el Estadio La Bombonera a partir de las 20:30 horas.

Además, en el plano nacional Universidad Católica se enfrentará al segundo de la tabla de posiciones, Huachipato. El encuentro entre Acereros y Cruzados se jugará el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

Por su parte, Colo Colo tendrá que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena. El duelo entre Papayeros y el Cacique se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.