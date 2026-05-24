Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron el encuentro más esperado de la fecha 13 del Campeonata Nacional 2026, el Clásico 189. En un duelo entretenido disputado en el Claro Arena, el Cacique fue quien se quedó con la victoria por 1-2, ante los Cruzados que no logran aprovechar su localía para acortar distancia en la parte alta de la tabla de posiciones con los albos, que son líderes exclusivos de la división.
Con este resultado favorable para la visita, Universidad Católica se estanca en la cuarta posición con 20 unidades, mientras que Colo Colo es líder absoluto de la división de honor del fútbol chileno con 30 puntos. Con la victoria, los albos aprovecharon las derrotas de Huachipato y Limache, y están a ocho puntos de distancia de su perseguidor más cercano.
Los goles de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
Los Cruzados salieron con todo a buscar la apertura del marcador en el Claro Arena, y la encontraron a los 8′ minutos del primer tiempo. Un contraataque de Juan Francisco Rossel por la banda izquierda confundió a la defensa de los albos, y cuando el atacante tiró un centro rasante hacia atrás el balón habría sido despejado por Joaquín Sosa, pero este chocó en Arturo Vidal, que marcó un autogol.
La reacción del Cacique llegó en los minutos finales del primer tiempo, con una actuación memorable de Javier Correa, que marcó un doblete en el hogar de los Cruzados. En el minuto 42′, el atacante de los albos ganó en línea de fondo, encaró a Jhojan Valencia y con un remate exquisuito marcó un golazo para el empate de los albos.
Tras el empate, el Cacique se vino arriba y encontró el gol a los 46′ minutos del primer tiempo, tras una habilitación de Leandro Hernández que dejó cara a cara a Correa con Bernedo. El delantero albo remató al primer palo del arquero y marcó el segundo de la visita.
Estadísticas de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026
- Arturo Vidal 8′
- Vicente Bernedo 42′
- Diego Corral 77′
- Fernando Zampedri 89′
- Javier Correa 42′
- Javier Correa 45′
- Arturo Vidal 14′
- Leandro Hernandez 42′
- Tomas Alarcon 54′
- Tomas Alarcon 90′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Bernedo
Arancibia
Gonzalez
Ampuero
Mena
Valencia
Cuevas
Palavecino
Giani
Rossel
Montes
- Entrenador
-
0Daniel Oscar Garnero
- Suplentes
-
27Dario Melo
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28Bernardo Cerezo
-
39Nikolas L'Huillier
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8Fernando Zuqui
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13Alfred Canales
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14Jimmy Martinez
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22Martin Gomez
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25Diego Corral
-
9Fernando Zampedri
Maureira
Villagra
Vidal
Sosa
Rojas
Mendez
Alarcon
Ulloa
Madrid
Hernandez
Correa
- Entrenador
-
0Fernando Ortiz
- Suplentes
-
12Eduardo Villanueva
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20Javier Mendez
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13Matías Fernández
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21Erick Wiemberg
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22Claudio Aquino
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10Lautaro Pastran
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7Francisco Marchant
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30Yastin Cuevas
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19Maximiliano Romero
¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Colo Colo?
Universidad Católica tendrá que sacudirse rápidamente el golpe sufrido en el Clásico 189, ya que tendrá una final por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Católica tendrá que viajar hasta Argentina para enfrentar a Boca Juniors. El duelo entre Xeneizes y Cruzados se disputará el próximo jueves 28 de mayo en el Estadio La Bombonera a partir de las 20:30 horas.
Además, en el plano nacional Universidad Católica se enfrentará al segundo de la tabla de posiciones, Huachipato. El encuentro entre Acereros y Cruzados se jugará el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.
Por su parte, Colo Colo tendrá que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena. El duelo entre Papayeros y el Cacique se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.