Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron el encuentro más esperado de la fecha 13 del Campeonata Nacional 2026, el Clásico 189. En un duelo entretenido disputado en el Claro Arena, el Cacique fue quien se quedó con la victoria por 1-2, ante los Cruzados que no logran aprovechar su localía para acortar distancia en la parte alta de la tabla de posiciones con los albos, que son líderes exclusivos de la división.

Con este resultado favorable para la visita, Universidad Católica se estanca en la cuarta posición con 20 unidades, mientras que Colo Colo es líder absoluto de la división de honor del fútbol chileno con 30 puntos. Con la victoria, los albos aprovecharon las derrotas de Huachipato y Limache, y están a ocho puntos de distancia de su perseguidor más cercano.

Los goles de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Los Cruzados salieron con todo a buscar la apertura del marcador en el Claro Arena, y la encontraron a los 8′ minutos del primer tiempo. Un contraataque de Juan Francisco Rossel por la banda izquierda confundió a la defensa de los albos, y cuando el atacante tiró un centro rasante hacia atrás el balón habría sido despejado por Joaquín Sosa, pero este chocó en Arturo Vidal, que marcó un autogol.

La reacción del Cacique llegó en los minutos finales del primer tiempo, con una actuación memorable de Javier Correa, que marcó un doblete en el hogar de los Cruzados. En el minuto 42′, el atacante de los albos ganó en línea de fondo, encaró a Jhojan Valencia y con un remate exquisuito marcó un golazo para el empate de los albos.

Tras el empate, el Cacique se vino arriba y encontró el gol a los 46′ minutos del primer tiempo, tras una habilitación de Leandro Hernández que dejó cara a cara a Correa con Bernedo. El delantero albo remató al primer palo del arquero y marcó el segundo de la visita.

Estadísticas de U Católica vs Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 13
Universidad Católica
24/05/2026 18:00
1
2
Segunda parte
Colo Colo
  • Arturo Vidal 8′
  • Vicente Bernedo 42′
  • Diego Corral 77′
  • Fernando Zampedri 89′
  • Javier Correa 42′
  • Javier Correa 45′
  • Arturo Vidal 14′
  • Leandro Hernandez 42′
  • Tomas Alarcon 54′
  • Tomas Alarcon 90′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
90 + 3 ‘
Colo Colo
Tarjeta roja : Tomas Alarcon
89 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Lautaro Pastran
89 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Leandro Hernandez
89 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Fernando Zampedri
82 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Erick Wiemberg
82 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Diego Ulloa
77 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Diego Corral
72 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Jimmy Martinez
72 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Matias Palavecino
72 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Diego Corral
72 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Clemente Montes
66 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Claudio Aquino
66 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Alvaro Madrid
54 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Tomas Alarcon
46 ‘
Colo Colo
Sustitución entra : Maximiliano Romero
46 ‘
Colo Colo
Sustitución sale : Javier Correa
45 + 1 ‘
Colo Colo
Asistencia : Leandro Hernandez
45 + 1 ‘
Colo Colo
Gol regular : Javier Correa
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Fernando Zuqui
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Eugenio Mena
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución entra : Fernando Zampedri
46 ‘
Universidad Católica
Sustitución sale : Juan Rossel
42 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Leandro Hernandez
42 ‘
Colo Colo
Asistencia : Tomas Alarcon
42 ‘
Colo Colo
Gol regular : Javier Correa
42 ‘
Universidad Católica
Tarjeta amarilla : Vicente Bernedo
14 ‘
Colo Colo
Tarjeta amarilla : Arturo Vidal
8 ‘
Universidad Católica
Autogol : Arturo Vidal
[ +3 ‘ ] ¡EXPULSADO! – ¡Tomas Alarcon ve la tarjeta roja! ¡Sus compañeros protestan la decisión!
Cambio: se retira Leandro Hernandez y entra en su lugar Lautaro Pastran.
Amonestación para Fernando Zampedri.
Cambio: se retira Diego Ulloa y entra en su lugar Erick Wiemberg.
Amonestación para Diego Corral.
Cambio: se retira Matias Palavecino y entra en su lugar Jimmy Martinez.
Cambio: se retira Clemente Montes y entra en su lugar Diego Corral.
Cambio: se retira Alvaro Madrid y entra en su lugar Claudio Aquino.
Amonestación para Tomas Alarcon.
Cambio: se retira Javier Correa y entra en su lugar Maximiliano Romero.
Cambio: se retira Eugenio Mena y entra en su lugar Fernando Zuqui.
Cambio: se retira Juan Rossel y entra en su lugar Fernando Zampedri.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +8 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +1 ‘ ] Asistencia de Leandro Hernandez en el gol.
[ +1 ‘ ] ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa!
Amonestación para Leandro Hernandez.
Amonestación para Vicente Bernedo.
Asistencia de Tomas Alarcon en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Javier Correa!
Amonestación para Arturo Vidal.
GOL EN PROPIA PUERTA – ¡Arturo Vidal marca en propia meta!
El árbitro da inicio al encuentro.
Universidad Católica
4-3-3
Vicente Bernedo 1
Vicente
Bernedo
Sebastian Arancibia 6
Sebastian
Arancibia
Daniel Gonzalez 2
Daniel
Gonzalez
Branco Ampuero 19
Branco
Ampuero
Eugenio Mena 3
Eugenio
Mena
Jhojan Valencia 20
Jhojan
Valencia
Cristian Cuevas 15
Cristian
Cuevas
Matias Palavecino 10
Matias
Palavecino
Justo Giani 7
Justo
Giani
Juan Rossel 18
Juan
Rossel
Clemente Montes 11
Clemente
Montes
  • Entrenador
  • 0
    Daniel Oscar Garnero
  • Suplentes
  • 27
    Dario Melo
  • 28
    Bernardo Cerezo
  • 39
    Nikolas L'Huillier
  • 8
    Fernando Zuqui
  • 13
    Alfred Canales
  • 14
    Jimmy Martinez
  • 22
    Martin Gomez
  • 25
    Diego Corral
  • 9
    Fernando Zampedri
Colo Colo
3-5-2
Gabriel Maureira 25
Gabriel
Maureira
Jonathan Villagra 2
Jonathan
Villagra
Arturo Vidal 23
Arturo
Vidal
Joaquin Sosa 4
Joaquin
Sosa
Jeyson Rojas 28
Jeyson
Rojas
Victor Mendez 5
Victor
Mendez
Tomas Alarcon 6
Tomas
Alarcon
Diego Ulloa 26
Diego
Ulloa
Alvaro Madrid 8
Alvaro
Madrid
Leandro Hernandez 24
Leandro
Hernandez
Javier Correa 9
Javier
Correa
  • Entrenador
  • 0
    Fernando Ortiz
  • Suplentes
  • 12
    Eduardo Villanueva
  • 20
    Javier Mendez
  • 13
    Matías Fernández
  • 21
    Erick Wiemberg
  • 22
    Claudio Aquino
  • 10
    Lautaro Pastran
  • 7
    Francisco Marchant
  • 30
    Yastin Cuevas
  • 19
    Maximiliano Romero
7
Faltas Cometidas
15
1
Fuera de Juego
0
51
Posesión de Balón
49
2
Tarjetas Amarillas
3
8
Tiros Fuera
0
3
Tiros a Puerta
4
8
Corners
1
0
Tarjetas Rojas
0
4
Saques de Portería
11
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
7
2
Paradas
3
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
4
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
2
Tiros a Puerta 1ª Mitad
4
1
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
2
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
5
Corners 1ª Mitad
1
3
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
11
1
Faltas Cometidas 2ª Mitad
3
Last Confrontations
COL 1 – 4 UNI 16/08/2025
UNI 2 – 0 COL 06/07/2025
UNI 0 – 1 COL 03/10/2024
COL 1 – 0 UNI 20/04/2024
UNI 1 – 2 COL 01/10/2023

¿Cuándo vuelven a jugar U Católica y Colo Colo?

Universidad Católica tendrá que sacudirse rápidamente el golpe sufrido en el Clásico 189, ya que tendrá una final por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. Católica tendrá que viajar hasta Argentina para enfrentar a Boca Juniors. El duelo entre Xeneizes y Cruzados se disputará el próximo jueves 28 de mayo en el Estadio La Bombonera a partir de las 20:30 horas.

Además, en el plano nacional Universidad Católica se enfrentará al segundo de la tabla de posiciones, Huachipato. El encuentro entre Acereros y Cruzados se jugará el próximo domingo 31 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio Huachipato de Talcahuano.

Por su parte, Colo Colo tendrá que trasladarse hasta el norte del país para visitar a Deportes La Serena. El duelo entre Papayeros y el Cacique se disputará el próximo sábado 30 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Estadio La Portada.

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