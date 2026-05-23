Datos Clave Días clave en Colo Colo: Salomón Rodríguez comienza a definir su futuro y un posible retorno a los albos es una opción. Situación actual: El delantero está a préstamo en Montevideo City Torque de Uruguay. Gran temporada: El charrúa ha destacado con 8 goles en 19 partidos en el elenco uruguayo.

Salomón Rodríguez se convirtió en una de las grandes decepciones de Colo Colo el 2025. El delantero llegó como refuerzo estrella, pero tuvo un paso para el olvido y terminó saliendo a préstamo.

Sin embargo, su presente dista mucho de su estadía en el Estadio Monumental. El uruguayo goza de un renacer futbolístico en Montevideo City Torque y se ha convertido en una de las figuras del fútbol charrúa. Por ello, algunos ya piensan en una posible revancha en los albos, algo que se podría comenzar a definir en las próximas semanas.

¿Volverá Salomón Rodríguez a Colo Colo?

Aún es muy prematuro aventurar un posible retorno de Salomón Rodríguez a Colo Colo, puesto que se encuentra a préstamo en Montevideo City Torque. Eso sí, según informó recientemente Dale Albo, el futuro del atacante se comenzará a definir en las próximas semanas.

El conjunto charrúa tiene una opción de compra a mitad de año y otra al término de temporada. Esta última por un monto superior a la primera. Por ello, en el equipo charrúa ya debaten qué hacer con el jugador.

De acuerdo a la citada fuente, todo dependerá de su representante, quien se sentará a conversar con la dirigencia si tienen intención de hacer uso de la opción de compra para quedarse con la carta del futbolista.

En caso de que no lo hagan, desde el entorno de Rodríguez b. Esto porque es consciente que su paso por el club no estuvo a la altura y no vería con malos ojos buscar una revancha en nuestro país.

¿Cuándo se definirá el futuro de Salomón Rodríguez?

Según Dale Albo, los próximos días serán clave para que Salomón Rodríguez defina su futuro y se conozca dónde continuará su carrera. Habrá que ver si su desempeño en Montevideo City Torque le bastó para convencer a la dirigencia del equipo uruguayo para adquirir su pase, o si por el contrario, deberá regresar a Colo Colo.

Este 2026, el ariete ha disputado 1.501 minutos en 19 partidos, en los cuales ha logrado convertir ocho goles.