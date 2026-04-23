Colo Colo resolvió de manera interna la crisis en el arco tras confirmarse la gravedad de la lesión de Fernando de Paul. El “Tuto” deberá pasar por el quirófano y estará varios meses fuera de las canchas, lo que obligó a Fernando Ortiz a buscar una solución inmediata en las categorías inferiores.

Santiago Tapia, arquero de 17 años y figura del fútbol joven albo, fue el elegido para integrarse a los trabajos del plantel profesional como tercera opción, sumándose a la competencia directa que mantienen Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva por la titularidad.

¿Qué lesión tiene Fernando de Paul y cuánto tiempo estará fuera de Colo Colo?

Fernando de Paul sufrió una desinserción de uno de sus isquiotibiales y será operado en las próximas horas, quedando descartado para lo que resta de la primera rueda. La dolencia, ocurrida el domingo pasado ante Palestino, caló hondo en la planificación del cuerpo técnico, ya que el portero deberá enfrentar un proceso de recuperación de aproximadamente cuatro meses.

Ante este escenario, el Cacique descartó —por ahora— salir al mercado de pases y decidió darles la responsabilidad absoluta a sus tres canteranos de mayor proyección.

¿Quién es Santiago Tapia, el nuevo arquero que se sumó a Colo Colo?

Santiago Tapia es un guardameta de 17 años que destaca como una de las grandes apuestas del club tras ser figura en los títulos de las categorías Sub 16 y Sub 18. El joven portero ya es un conocido para el plantel adulto, pues participó en la pretemporada 2025 bajo las órdenes de Jorge Almirón en La Serena. Tapia goza de una alta consideración interna gracias a su capacidad en los lanzamientos penales —donde fue clave para el título Sub 16 atajando dos disparos ante Wanderers— y su despliegue físico pese a su corta edad.

¿Cuál es la formación de Colo Colo vs U de Concepción?

Fernando Ortiz ensayó una oncena con Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira turnándose en el arco, ante la ausencia de De Paul, además de la de Vidal y Sosa. El equipo que trabajó este miércoles en el Monumental busca rearmarse para el duelo del domingo a las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa.

La formación que asoma para saltar a la cancha en el sur es con Eduardo Villanueva (Gabriel Maureira); Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Erick Wiemberg y Cristián Riquelme; Tomás Alarcón, Álvaro Madrid y Felipe Méndez; Leandro Hernández, Maximiliano Romero y Claudio Aquino. El DT seguirá evaluando el rendimiento de sus porteros juveniles hasta el último minuto para decidir quién tomará la posta del “Tuto”.