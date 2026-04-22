Colo Colo vive un momento histórico y tenso: Leonidas Vial da un giro total y respalda a Aníbal Mosa para tomar el control absoluto de Blanco y Negro. El empresario decidió vender su participación y apoyar la OPA (Oferta Pública de Adquisición) que ofrece $162 por acción, apuntando a comprar hasta el 61,1% de las acciones serie B.

Todo está oficializado en el prospecto enviado a la Bolsa de Santiago, dejando a Mosa, a un paso de dominar por completo la concesionaria del Cacique.

El movimiento destroza la dinámica que mantuvo la interna alba por años. Apenas ayer, la situación era otra: dentro del mismo bloque de Vial, había directivos firmes en no vender, mostrando una grieta profunda que ahora explota con la voltereta del empresario. Y ojo que Vial no se queda atrás: además asume un rol protagónico para acelerar la operación y convencer a los indecisos.

Vial se alinea con Mosa y puede cambiarlo todo en Colo Colo

La oferta de Inversiones Panitao Limitada va por 61.186.470 acciones, exactamente el 61,1% del capital serie B. El precio subió respecto al intento fallido anterior de febrero, lo que inclinó la balanza a favor de Mosa y le dio un aliado de lujo.

Según reveló El Diario Financiero, Rentas ST Limitada, que es la empresa ligada a Vial, ya confirmó su intención de vender. Pero no para ahí: Vial promete hacer “esfuerzos razonables” para sumar a otros accionistas y llegar al menos al 21,59% del capital, el piso para que la OPA se apruebe sin vuelta atrás.

Si se concreta, Mosa logrará una posición dominante en Blanco y Negro. Es decir: un accionista mayoritario sin oposición fuerte, decidiendo fichajes y armando a su antojo el equipo y el club.

Leonidas Vial saliendo de una Junta Extraordinaria de Accionistas en 2017 / ©Christian Iglesias/Photosport.

Crece la resistencia por el riesgo de control total de Mosa

Desde el mismo bloque Vial ya manifestaron que algunos directores no están de acuerdo con la venta de acciones. El Club Social y Deportivo también salió a manifestar su rechazo a que el poder de Blanco y Negro solo se concentre en la figura de Aníbal Mosa.

De hecho, el CSD en un comunicado aseguró que sería “un daño significativo en la gobernanza institucional y en la transparencia de la gestión, tal como ha ocurrido en otros clubes del país”.

Sin embargo, todo se decidirá en la próximo Junta Ordinaria de Accionistas el 29 de abril. El peso de Leonidas Vial podría ser decisivo para quienes aún dudan en poner a la venta sus acciones. Lo cierto es que habrá que esperar para saber si Aníbal Mosa tomará las riendas totales o la resistencia de los accionistas minoritarios podrá frenar su deseo de control absoluto.