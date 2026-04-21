Vicente Pizarro fue el gran héroe de Rosario Central el pasado domingo en la victoria sobre Sarmiento. El formado en Colo Colo anotó el gol del triunfo en el minuto 90+12 para que su equipo se quedara con un triunfo clave al otro lado de la cordillera.

El desempeño del chileno en el fútbol argentino ha provocado que clubes importantes fijen sus ojos en él. Según reportó un medio partidario del conjunto ‘Canalla’, el mediocampista nacional es seguido desde la Premier League por el Brighton & Hove Albion.

¿Vicente Pizarro dará el salto a la Premier League?

Fue el medio TransferCanalla quien reveló un supuesto interés desde Inglaterra por Vicente Pizarro. De hecho, la citada fuente reveló que desde el equipo que milita en la Premier League vinieron a ver al volante justo el día que anotó su primer gol con la camiseta de Rosario Central.

“Este club compró a Facundo Buonanotte. Fueron a ver al chileno justo el día que hizo un gol”, consignó el mencionado medio.

Buonanotte, a quien hacen alusión en la publicación, fue adquirido por el Brighton a cambio de seis millones de dólares, aunque actualmente se encuentra a préstamo en el Leeds United.

El mismo equipo que vino por el joven extremo de 21 años habría enviado emisarios hasta el Estadio Gigante de Arroyito para ver de cerca a Pizarro el pasado 19 de abril ante Sarmiento, justo cuando el jugador se lució para dar la victoria a su equipo.

¿Colo Colo recibiría dinero por una futura venta de Vicente Pizarro?

Sí, Colo Colo recibiría dinero por una posible venta de Vicente Pizarro. El canterano albo partió del Estadio Monumental, pero el Cacique se quedó con un porcentaje de su carta.

Actualmente el equipo popular posee el 30% del pase del futbolista de 23 años, por lo que siguen atentos lo que pueda ocurrir con su futuro. En Macul se frotan las manos ante una posible operación, considerando que percibirían un ingreso extra que no tienen contemplado.

Brighton ya ha desembolsado importantes cifras de dinero por jugadores sudamericanos, siendo el argentino Alexis Mac Allister y el ecuatoriano Moisés Caicedo los casos más icónicos, donde el equipo inglés pagó 8 y 6 millones de dólares, respectivamente, para luego venderlos por 42 y 115 millones.