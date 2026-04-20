Lo que prometía ser una celebración histórica por el aniversario 101 de Colo Colo en el Estadio Monumental terminó transformándose en una de las jornadas más oscuras del semestre para la institución. A la sorpresiva derrota por la cuenta mínima ante Palestino (con gol de Dilan Zúñiga) y la preocupante ola de lesiones que azotó al plantel de Fernando Ortiz, ahora se suma un conflicto mayúsculo fuera de la cancha.

El árbitro del compromiso, Fernando Véjar, no dejó pasar los graves incidentes ocurridos en las tribunas y redactó un documento oficial que cayó como un balde de agua fría en las oficinas de Blanco y Negro. El registro expone a la concesionaria ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP y amenaza al equipo con severas sanciones en la recta final de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026.

¿Qué denunció el informe arbitral de Fernando Véjar contra Colo Colo?

El juez central consignó el uso reiterado de fuegos artificiales y bengalas no autorizadas en las tribunas Arica y Cordillera durante el segundo tiempo. Según los datos revelados por Radio Cooperativa, el árbitro fue enfático en detallar los minutos exactos de las infracciones. El documento establece que, en los minutos 46 y 52, simpatizantes del cuadro albo vulneraron las normas de seguridad del recinto de Macul realizando lanzamientos de pirotecnia desde los sectores más populares del estadio. Véjar dejó constancia expresa de que dichos elementos no contaban con la autorización de las autoridades para el espectáculo deportivo.

¿Qué agrava la situación de los albos ante el Tribunal de Disciplina?

El club había solicitado permiso oficial para un espectáculo de pirotecnia, pero los hinchas burlaron la seguridad e ingresaron material ilegal a las galerías. La situación de Blanco y Negro es doblemente crítica debido a los antecedentes inmediatos. Días antes del partido, se realizó un operativo policial donde se incautó una gran cantidad de pirotecnia escondida en los propios baños del Estadio Monumental. Pese a este hallazgo y a las advertencias, las medidas de seguridad fallaron durante el desarrollo del compromiso, dejando en evidencia una grave brecha logística por parte de la organización del evento.

¿Qué castigo arriesga Colo Colo y cuándo se cumpliría la sanción?

Los antecedentes expuestos podrían derivar en millonarias multas económicas o en la clausura de sectores del Monumental para el duelo ante Coquimbo Unido. El Tribunal de Disciplina tiene la última palabra y, considerando la rigurosidad con la que se están castigando estas faltas a la seguridad en el actual torneo, la posibilidad de jugar con aforo reducido es alta. En caso de concretarse una sanción que castigue a las tribunas Arica y Cordillera, el “Cacique” sufriría las consecuencias en su próximo gran desafío como local, programado para el 3 de mayo frente al cuadro “Pirata”.