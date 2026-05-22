Colo Colo tiene en la mira un posible regreso de uno de sus jugadores más queridos por la hinchada. La prensa argentina aseguró este viernes que el Cacique tiene interés en repatriar a Carlos Palacios, atacante chileno que actualmente milita en Boca Juniors y que atraviesa un momento complejo en el cuadro Xeneize.

Según informó el periodista Ezequiel Sosa de TyC Sports y Radio La Red, en Boca ya están al tanto del interés del cuadro chileno y fijaron una postura clara sobre el futuro del atacante.

¿Qué condiciones puso Boca Juniors para la vuelta de Carlos Palacios a Colo Colo?

Sosa señaló en sus redes sociales: “Si Colo Colo quiere a Carlos Palacios tendrá que comprarlo. A préstamo no sale. Saben en Boca que lo quieren pero no llegó nada formal”.

Si Colo Colo quiere a Carlos Palacios tendrá que comprarlo. A préstamo no sale. Saben en Boca que lo quieren pero no llegó nada formal. pic.twitter.com/730hgwtFqx — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) May 22, 2026

Es confirma el interés del Cacique, pese a que en Chile no se ha dicho nada por el momento. De todas maneras, suena lógico que los destinos de la Joya y el elenco albo estén cerca, tomando en cuenta que el equipo necesita un jugador en esa posición y que el futbolista ha perdido terreno en los Xeneizes por una extensa lesión.

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

El paso del chileno por Boca Juniors desde 2025 ha tenido bastante irregularidad. En su estadía en la tienda de Buenos Aires, Carlos Palacios suma los siguientes números:

34 partidos jugados

3 goles

4 asistencias

2026 sin minutos oficiales por la lesión de rodilla

Los números de Carlos Palacios en Colo Colo

El paso de Carlos Palacios por el Cacique dejó una huella concreta. El delantero nacional llegó al club en enero de 2023 como cedido desde el Vasco da Gama de Brasil, y luego extendió su vínculo con el Popular hasta convertirse en una de las figuras más queridas por la hinchada alba.

En total, Palacios registró estos números con la camiseta del Cacique: