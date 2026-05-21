Datos Clave Ortiz recupera a un titular: Maximiliano Romero superó su edema en el abductor izquierdo. Las ausencias de Romero: La lesión del Tigre lo apartó del equipo para la visita de los albos ante Coquimbo Unido y el duelo ante Ñublense por el Campeonato Nacional 2026. Próximo partido de Colo Colo: El Cacique deberá visitar a Universidad Católica por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026.

Colo Colo ya prepara su próximo reto en el Campeonato Nacional 2026, el clásico ante Universidad Católica por la fecha 13 del torneo. El duelo es vital para el Cacique, ya que se encuentra líder del certámen, pero los Cruzados se encuentran cuartos a siete puntos, por lo que la disputa por el primer lugar se podría acortar.

Para este encuentro el técnico de los albos, Fernando Ortiz, necesitará lo mejor de su plantel para visitar el Claro Arena el próximo domingo, y está encaminado a ello debido a que durante esta jornada se confirmó que uno de sus titulares indiscutibles superó la lesión que lo dejó fuera de las citaciones por dos semanas.

Maximiliano Romero vuelve a entrenar en Colo Colo

Según señala el comunicador Cristopher Brandt en el programa Sportscenter, Maximiliano Romero superó un leve edema de abductor izquierdo, y volvió a entrenar con normalidad junto al plantel del Cacique.

Cabe destacar que la lesión en el abductor le impidió al Tigre Romero viajar con los albos para enfrentar a Coquimbo Unido por la fecha 4 de la Copa de la Liga y también por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026 en la goleada por 6-2 ante Ñublense en el Estadio Monumental.

Con el regreso de Romero a las citaciones, se espera que Fernando Ortiz le dé minutos en el clásico ante Universidad Católica, pero con un ingreso desde el banco debido al gran presente de Javier Correa y Leandro Hernández, que fueron protagonistas en la última goleada de Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo deberá trasladarse hasta Las Condes para visitar a Universidad Católica. El duelo entre Cruzados y el Cacique válido por la fecha 13 del Campeonato Nacional 2026 se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas.