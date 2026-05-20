Datos Clave La génesis del conflicto: Un grupo de empresarios demandó al volante tras financiar la creación de un “álbum biográfico” que nunca vio la luz debido a problemas de exclusividad. Pagos iniciales: Los querellantes aseguran haber depositado $50 millones directos a la cuenta del futbolista y otros $10 millones a Vibra, empresa vinculada a su representación. Semana del terror: Esta arista judicial se suma al caso de los dineros robados desde MoniGlobal y a las recientes declaraciones de Gonzalo Jara, quien apuntó duramente contra el entorno del jugador.

La tranquilidad parece ser un concepto esquivo en la vida fuera de la cancha de Arturo Vidal. Justo cuando el mediocampista de Colo Colo y su defensa lograban un acuerdo reparatorio tras verse involucrado en el caso de los $50 millones sustraídos desde la caja fuerte de la casa de cambio MoniGlobal —lo que lo obligó a declarar ante la PDI como testigo—, un nuevo frente judicial amenaza su patrimonio. Esta vez, la polémica apunta directamente a sus negocios ligados a la explotación comercial de su imagen y a presuntos incumplimientos contractuales.

¿Por qué demandan a Arturo Vidal por 600 millones de pesos?

La nueva arista fue destapada este miércoles a través de un reportaje emitido por el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión. Según los antecedentes expuestos, la acción civil nace de un proyecto frustrado para crear un “álbum biográfico coleccionable” que repasaría la exitosa carrera del bicampeón de América.

El acuerdo, firmado mediante contrato notarial en abril de 2024 por Carlos Aliaga, estipulaba estrictas reglas de exclusividad. Sin embargo, el abogado de los demandantes, Juan Pablo Rodríguez, denunció en el canal citado que, tras invertir millonarias sumas en diseñadores y producción, el negocio se truncó cuando el jugador apareció en el álbum oficial del Campeonato Nacional y, posteriormente, en el del Centenario de Colo Colo.

“Arturo Erasmo Vidal Pardo obliga a no autorizar el uso de su imagen ni participar en otros proyectos de elaboración y promoción de álbumes coleccionables idénticos o semejantes”, estipulaba la cláusula textual del contrato revelada en el reportaje, la cual facultaría a los afectados a exigir indemnización por daños directos e imprevistos, cifrados en 600 millones de pesos.

Los querellantes aseguraron haber pagado un adelanto de $50 millones directos a Vidal y otro porcentaje a la empresa Vibra (ligada a su representación comercial, liderada por Fernando Felicevich). Además, Rodríguez detalló que el problema se extendió a la venta de cuadernos escolares: “El gran problema era la exclusividad. Mientras negociábamos y financiábamos estos proyectos, paralelamente se firmaban contratos con otras empresas”, apuntó el jurista.

El duro diagnóstico de Gonzalo Jara sobre el entorno del “King”

La acumulación de conflictos económicos (como la querella que interpuso contra su primo en 2022 o la fallida inversión de su documental) y sus recientes visitas a la PDI no han pasado desapercibidas en el medio futbolístico. Uno que alzó la voz con propiedad fue su histórico compañero en la “Generación Dorada” de La Roja, Gonzalo Jara.

El actual comentarista deportivo, quien compartió camarín con Vidal durante las históricas consagraciones de la Copa América 2015 y Centenario 2016, abordó la difícil semana del “King” y lanzó una profunda reflexión sobre la vulnerabilidad del futbolista, apuntando directamente al círculo íntimo que asesora al volante albo.

“Entristece, porque pareciera ser que se va quedando solo en su entorno, porque finalmente los que te dicen que no son muy pocos”, reflexionó el exdefensor en los micrófonos de Radio ADN, haciendo un descarnado paralelo con su propia experiencia personal tras colgar los botines: “Yo siempre lo comento: el día que me retiro del fútbol, los amigos que me quedan son muy pocos. Me quedan cuatro o cinco, contados con los dedos de las manos, de todos los vestuarios y camarines que compartí”.

Profundizando en el origen de las polémicas que hoy asedian al jugador de Colo Colo, Jara fue tajante al evaluar la calidad de las personas que acompañan las decisiones financieras y de imagen de Vidal: “Conocí un poco el entorno de Arturo y sé que hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí. Son muy pocos los que le dicen ‘esto está bien’ o ‘esto está mal’. Creo que eso está más cercano a lo que está pasando hoy”, sentenció, dejando en evidencia una frágil red de contención frente a sus gigantescos movimientos comerciales.