Datos Clave Modalidad de salida: El jugador de 22 años abandonará el Monumental en calidad de préstamo, puesto que mantiene un contrato vigente a largo plazo con la concesionaria. Pobre registro liguero: El lateral izquierdo sumó la alarmante cifra de apenas 86 minutos sobre el terreno de juego en lo que va de esta temporada 2026. Margen para fichajes: La liberación de este cupo en la zaga le abre la ventana a la gerencia deportiva para salir a buscar un especialista externo en el mercado invernal.

El mercado de pases invernal comenzó a moverse de manera drástica en las oficinas de Colo Colo, incluso antes del término oficial de la primera rueda del Campeonato Nacional 2026. Mientras el cuerpo técnico comandado por Fernando Ortiz afina las carpetas de los posibles refuerzos para potenciar el esquema estelar, la mesa directiva de Blanco y Negro ya adoptó una postura definitiva respecto a las bajas del plantel. Tras una exhaustiva evaluación del rendimiento individual y los minutos en cancha, la gerencia deportiva abrochó la primera salida del Estadio Monumental de cara al segundo semestre de 2026.

¿Por qué Cristián Riquelme dejará Colo Colo en el mercado de invierno?

De acuerdo con la información revelada por ADN Deportes, el futbolista indicado para armar las maletas a mitad de temporada es Cristián Riquelme. El lateral izquierdo de 22 años, quien arribó a Macul a mediados de 2024 proveniente de Everton de Viña del Mar a cambio de 250 mil dólares, nunca logró asentarse como una alternativa confiable en la banda, quedando completamente rezagado tras la irrupción juvenil de Diego Ulloa.

Los números del defensor formaron un panorama insostenible para las pretensiones de Fernando Ortiz: en lo que va del año, Riquelme registra apenas tres apariciones entre la Liga de Primera y la Copa de la Liga, acumulando apenas 86 minutos en total (su última aparición fue ingresando solo 10 minutos contra Coquimbo Unido). Su nula consideración técnica —quedando fuera de la convocatoria en el último triunfo ante Ñublense— aceleró la determinación de la dirigencia de enviarlo a préstamo para que intente recuperar la regularidad, aprovechando que el jugador posee un vínculo contractual extenso con el cuadro popular.

El polémico acto de indisciplina que rodeó su permanencia en el Estadio Monumental

Más allá de sus ripios futbolísticos y de pasar a ser la tercera opción por la banda izquierda tanto para Jorge Almirón en su momento como para el “Tano” Ortiz hoy, el panorama del lateral en Pedrero sumó una compleja mochila tras un bullado episodio de indisciplina ocurrido a comienzos de este semestre.

El hecho se destapó tras la dura derrota sufrida por el “Cacique” en el Superclásico ante Universidad de Chile, instancia donde Cristián Riquelme fue denunciado formalmente por los vecinos de su condominio a raíz de severos desórdenes y ruidos molestos provocados en su domicilio junto a un grupo de amigos en estado de ebriedad.

El escándalo escaló a tal nivel que el futbolista fue amenazado formalmente con el término anticipado de su contrato de arriendo, una situación extrafutbolística que aportó un granito de arena para desgastar su relación con el bloque dirigencial de Macul y que terminó por acelerar el camino hacia su inminente salida de la institución para la segunda mitad del año.