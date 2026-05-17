Colo Colo, líder absoluto del Campeonato Nacional 2026, quiere ampliar su ventaja en el torneo ante Ñublense que necesita urgente reaccionar tras una seguidilla de traspiés.

Los albos acumulan 24 puntos en 11 partidos jugados, con ocho victorias y solo tres derrotas, y le sacan tres puntos a Deportes Limache, su más cercano perseguidor en la tabla. Para el Cacique, ganar este domingo es la oportunidad de comenzar a afianzarse como serio candidato al título.

Colo Colo vs Ñublense, minuto a minuto

La previa del Colo Colo vs Ñublense

Fernando Ortiz parece haberle devuelto el alma competitiva a Colo Colo, luego de un mal 2025. Si bien el equipo no brilla, es muy eficiente: tiene 8 victorias en 11 partidos. Además, recuperó el poder de fuego de sus delanteros Javier Correa y Maximiliano Romero. Pero el paladar del hincha colocolino es bastante exigente y pide más.

La derrota ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga reavivó algunos fantasmas y le avisó a Ortiz que su plantel, que es muy fuerte, es bastante corto y tiene poco relevo, especialmente en ofensiva. Es por eso que Colo Colo no se guardará nada e irá con los recuperados Arturo Vidal y Correa.

Del otro lado, el Ñublense llega golpeado. Los Diablos Rojos de Chillán vienen de caer 0-2 ante O’Higgins y en sus últimos cinco partidos del Campeonato Nacional suman tres empates, una victoria y esa última derrota ante los Celestes. Con 17 puntos y en el séptimo lugar de la tabla, a los de Chillán quieren entrar en la pelea por cupos a Copas internacionales para 2027.

Formaciones de Colo Colo y Ñublense

Probable formación de Colo Colo

Probable formación de Colo Colo: Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Felipe Méndez y Diego Ulloa; Leandro Hernández y Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Probable formación de Ñublense

Probable formación de Ñublense: Nicola Pérez; Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Gabriel Gracciani, Lorenzo Reyes, Diego Cespedes, Jovany Campusano; Matías Plaza, Ignacio Jeraldino y Fernando Ovelar. DT: Juan José Ribera.

¿Dónde ver Colo Colo vs Ñublense en vivo?

El partido entre Colo Colo y Ñublense por la fecha 12 del Campeonato Nacional 2026 se disputará el domingo 17 de mayo a las 17:30 horas de Chile en el Estadio Monumental. La transmisión en Chile estará a cargo de TNT Sports y en streaming a través de HBO MAX.

Así marcha el Campeonato Nacional 2026