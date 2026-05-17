Datos Clave Balón dividido: El volante chileno quedó en el ojo del huracán tras un fuerte cruce con el mediocampista peruano Alejandro Hohberg. Liderato absoluto: Alianza Lima sumó tres puntos de oro ante un rival directo y quedó a las puertas de campeonar. Devoción total: Pavez se consolida como el gran referente defensivo y “relojito” del cuadro íntimo en la presente temporada 2026.

Esteban Pavez vive días de dulce y agraz en el fútbol extranjero, consolidándose como una de las máximas figuras del certamen de Primera División en Perú pero sin quedar exento de las controversias típicas de las definiciones de alta tensión. El volante nacional y actual pilar de Alianza Lima fue el gran protagonista de la jornada sabatina tras registrar un áspero duelo individual que encendió los debates en las plataformas digitales, donde los fanáticos rivales alzaron la voz de forma masiva para exigir un severo castigo en contra del mediocampista y excapitán de Colo Colo.

¿Qué pasó con Esteban Pavez en el partido de Alianza Lima vs Cienciano?

El conjunto de los “Íntimos” rescató una victoria trascendental de “seis puntos” tras vencer por la cuenta mínima a Cienciano en calidad de local, manteniéndose firmes en la plaza de líderes absolutos de la Liga 1 de Perú. La única cifra del compromiso fue obra de Marco Huamán en los descuentos de la primera mitad, decretando un triunfo que desató los festejos en Matute pero que dejó un manto de dudas e indignación en el banco cusqueño.

De acuerdo con las imágenes viralizadas en la cuenta oficial del torneo doméstico, el ex capitán de Colo Colo protagonizó un picante cruce físico con el volante creativo incaico Alejandro Hohberg. La jugada, originada en la disputa de un balón dividido, escaló rápidamente en revoluciones cuando el chileno fue a la marca con el codo arriba, impactando de forma directa al futbolista de Cienciano. La acción motivó el reclamo inmediato de la parcialidad “Imperial”, cuyos hinchas exigieron la expulsión por tarjeta roja directa al acusar una agresión desmedida que finalmente no fue sancionada por el cuerpo arbitral.

¡Picante cruce entre Hohberg y Pavez! 🔥😳



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Las declaraciones de Esteban Pavez tras quedar a un paso del título en Perú

Pese a la espectacularidad de la polémica instalada por la prensa y los hinchas rivales, el mediocentro chileno optó por enfocarse en el plano estrictamente deportivo. En conversación con los medios oficiales tras el pitazo final, Pavez exteriorizó su felicidad por sacar adelante un cotejo que catalogó de alta complejidad táctica frente al tercer clasificado de la tabla general.

“Partido importante, sabíamos que era una final. Importante ganar. La verdad que nos quedan tres finales todavía y hoy era la primera, así que estoy contento con el resultado”, expresó con firmeza el volante nacional.

Bajo esa misma línea, el experimentado centrocampista desmenuzó la estrategia implementada por el director técnico argentino Pablo Guede para neutralizar los embates aéreos de Cienciano, destacando la comunión de la plantilla.

“Jugamos en equipo, creo que eso es lo que viene haciendo el equipo desde el principio del año. Cienciano tiene un buen juego, sacaban centros todo el partido, son peligrosos. Y creo que la defensa estuvo muy bien, y también la defensa por parte de los jugadores de ataque, lo hicieron muy bien”, detalló Pavez, quien ya proyecta el duelo de la próxima jornada ante Los Chankas en el Alejandro Villanueva como la oportunidad de oro para coronarse campeones del Torneo Apertura.

"Lo mejor de Alianza Lima es su juego en equipo"



✍🏼 Esteban Pavez pic.twitter.com/fVsvcaJogl — A PRESIÓN 🎙️ (@apresion1) May 17, 2026

El notable registro del excapitán albo bajo la conducción de Pablo Guede

Más allá del revuelo provocado por la jugada ante Hohberg, la realidad dicta que Esteban Pavez atraviesa un presente extraordinario en tierras incaicas. Desde su bullado arribo al cuadro de Matute, el volante registra una regularidad total acumulando 13 compromisos oficiales disputados entre los frentes de la Liga 1 y la Conmebol Libertadores, aportando un gol y una asistencia clave en el equilibrio táctico de la escuadra blanquiazul.

El romance entre el mediocampista chileno y la hinchada de Alianza Lima sumó su capítulo más glorioso hace apenas una semana, cuando Pavez despachó un zapatazo agónico en los descuentos para amarrar el definitivo 1-1 en el clásico ante Sporting Cristal. Dicha anotación le valió los elogios transversales, donde los fanáticos limeños no dudaron en catalogarlo como el mejor fichaje de la temporada e instalaron un místico axioma que hoy ilusiona a todo el pueblo íntimo: “Cuando juega un chileno en Matute, Alianza sale campeón”.