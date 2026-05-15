Fernando Ortiz confirmó este viernes que Maximiliano Romero no estará disponible para el partido del domingo ante Ñublense por el Campeonato Nacional, y salió al paso de quienes cuestionan el rendimiento de Colo Colo en momentos decisivos: “No tengo otra respuesta de lo que sucede en las redes sociales, sabiendo que detrás puede haber un chico de 18 años escribiendo“.

La declaración llegó dos días después de que el Cacique dejara escapar la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga al caer ante Coquimbo Unido.

Si bien la definición de ese torneo se estiró hasta el último partido, el desempeño no le quita fichas al Campeonato Nacional, pero sí expone una fisura que los hinchas ya venían señalando: Colo Colo no ha sabido cerrar los partidos cuando el resultado tiene consecuencias directas.

Esa presión llega ahora ante un rival que Ortiz mismo reconoció como incómodo, sin el delantero venezolano que más minutos ha sumado en ofensiva durante los últimos compromisos.

¿Qué tan difícil es Ñublense para Colo Colo hoy?

El técnico argentino no llegó a la conferencia a vender un triunfo fácil: “Es un equipo muy competitivo con un sistema de juego que le ha resultado muy bien y está prendido en la tabla de mitad hacia arriba. El rival tiene un técnico muy inteligente que sabe utilizar a sus jugadores”, señaló Ortiz.

El diagnóstico es relevante: Ñublense no es el equipo que solía manejarse en la parte baja de la tabla. Desde su consolidación en Primera División ha construido una identidad táctica reconocible, que incomoda especialmente a equipos que necesitan tener la pelota.

Para los albos, que llegan golpeados anímicamente y sin Romero, el partido del domingo exige respuestas que el plantel todavía no ha dado en los cruces que importan, poniendo en duda incluso al DT.

¿Cuándo vuelve Romero y qué pierde Colo Colo sin él?

Ortiz no entregó un plazo para el retorno del delantero: “Maxi no va a llegar al partido del domingo. Lamentablemente, no se ha podido recuperar”, indicó el DT, quien agregó que tiene “hasta el día de mañana para pensar y analizar cuáles son las mejores opciones para enfrentar a un gran rival”.

La ausencia de Romero obliga a replantear el esquema ofensivo: es el delantero con mayor presencia en el área rival que tiene el plantel, y su reemplazante deberá rendir en un partido donde Colo Colo no puede darse el lujo de una nueva caída.