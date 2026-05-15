Colo Colo ha comenzado a sondear el mercado de pases de invierno de 2026 con un objetivo ambicioso: potenciar sus bandas para consolidar el liderato del Campeonato Nacional 2026. Sin embargo, la intención de la concesionaria de Macul de fichar a las dos grandes figuras de Deportes Limache, su escolta más cercano, se encontró con una barrera contractual. Este jueves, el presidente del cuadro “tomatero”, César Villegas, fue categórico al descartar cualquier negociación que involucre a sus pilares ofensivos con clubes del medio local.

¿Por qué Jean Meneses no puede llegar a Colo Colo?

A pesar de ser el gran anhelo de Aníbal Mosa para reforzar el flanco izquierdo, el fichaje de Meneses se ha transformado en una misión casi imposible. El extremo de 33 años, que registra 5 goles y 8 asistencias en la temporada, posee un contrato que protege los intereses de Limache ante sus competidores directos en la Liga de Primera.

Villegas aclaró en Radio ADN que la única vía de salida para el “Takeshi” apunta fuera de las fronteras: “Meneses tiene una cláusula de salida, pero siempre y cuando sea para el extranjero. Para el mercado nacional es imposible”, sentenció el dirigente.

Con esta revelación, Blanco y Negro se ve obligado a buscar alternativas fuera del país o intentar una ingeniería económica que hoy no está en los planes de la Quinta Región.

El interés de Blanco y Negro por Joaquín Montecinos

Por el costado derecho, el nombre de Joaquín Montecinos es el que genera mayor consenso en la gerencia deportiva liderada por Daniel Morón. El atacante ha recuperado su mejor versión futbolística en la zona central del país, sumando 3 goles y una asistencia en 16 encuentros, lo que lo posiciona como el perfil ideal para el esquema de Fernando Ortiz.

No obstante, la dirigencia limachina no tiene intenciones de desmantelar el plantel de Víctor Rivero en plena lucha por el título. “También tiene contrato vigente. Nosotros no nos preocupamos de eso, estamos enfocados en las cuatro finales que nos quedan”, añadió Villegas, subrayando que el foco del club es clasificar a una copa internacional.

¿Cuántos refuerzos se pueden contratar en el mercado de invierno 2026?

Más allá de los nombres propios, todos los clubes del fútbol chileno enfrentan un escenario complejo debido a las bases del campeonato. Según el reglamento de la ANFP, para esta ventana de transferencias de mitad de año, cada institución solo puede inscribir un máximo de tres nuevos jugadores.

Esta restricción obliga a Colo Colo, y a cualquier equipo que pretenda reforzarse, a realizar movimientos de extrema precisión. Como señaló recientemente el director de la concesionaria, Jaime Pizarro, además del límite de tres cupos que rige para todos los equipos, se debe considerar la disponibilidad de plazas para extranjeros, lo que reduce aún más el margen de error para la segunda rueda del torneo.

Rendimiento de las figuras de Limache en la primera rueda 2026