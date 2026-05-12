Colo Colo viaja al norte chico sin Maximiliano Romero para enfrentar este miércoles a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. El delantero arrastra molestias físicas desde el partido del fin de semana ante Deportes Concepción y no logró recuperarse en los días previos. El técnico Fernando Ortiz confirmó la baja este martes en el aeropuerto de Santiago, antes del embarque del plantel.

El encuentro en la Región de Coquimbo tiene peso directo en la tabla: Colo Colo lidera el Grupo A con 10 puntos, mientras Coquimbo Unido lo sigue con 8. Un triunfo albo esta noche significaría clasificación anticipada a las semifinales del torneo.

¿Por qué Romero no jugará ante Coquimbo?

Ortiz fue claro sobre el estado del atacante: “Salió con dolencias el otro día contra Deportes Concepción y no pudo recuperarse en los últimos días de trabajo. Lo que siempre digo: si un jugador no está al 100%, no va a viajar o no va a jugar”. La baja es preventiva, no estructural.

El propio técnico descartó que sea una lesión de gravedad. “No es nada grave, simplemente no se siente al 100% y frente a esto siempre hay un compañero que lo puede reemplazar”, precisó el entrenador argentino. En el esquema ofensivo del Cacique, ese lugar podría ocuparlo alguno de los delanteros alternativos del plantel, aunque Ortiz no entregó nombres.

¿Cuándo vuelve Claudio Aquino a entrenar?

Aquino es la segunda ausencia confirmada para el duelo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El volante lleva días en recuperación por una inflamación en la rodilla, pero el cuerpo técnico no descarta su regreso a corto plazo. “Claudio está en plena recuperación. Se tomó unos días para que desinflame su rodilla. Hoy entrenó muy bien y el jueves, cuando volvamos a entrenar, vamos a ver cómo está”, explicó Ortiz.

Según el entrenador, Aquino podría estar disponible ya para el próximo compromiso, siempre que responda bien en la sesión del jueves. Para el partido de mañana ante los Piratas, el mediocampo deberá reorganizarse sin uno de sus habituales titulares.