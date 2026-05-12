Colo Colo enfrentará a Coquimbo Unido este miércoles por la Copa de la Liga sin sus dos centrodelanteros de referencia. Maximiliano Romero no viaja al norte por problemas físicos que lo obligarán a realizarse exámenes, mientras que Javier Correa quedó fuera de la probable formación que ensayó Fernando Ortiz en el último entrenamiento en el Estadio Monumental, sin que el cuerpo técnico haya confirmado si su ausencia obedece a una decisión táctica o a una molestia física.

La probable oncena que confirmó Cacique Pasión deja en evidencia la magnitud del problema ofensivo: Gabriel Maureira en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; y un tridente de ataque compuesto por Francisco Marchant, Yastin Cuevas y Leandro Hernández.

¿Por qué Correa no estaría en el once ante Coquimbo?

El centrodelantero argentino no fue alineado por Ortiz en la práctica de este martes en el Monumental, y hasta el cierre de esta nota su situación no tiene explicación oficial del club. Lo concreto es que en la alineación probable su nombre no aparece, y Cuevas ocupa la posición de 9 en el esquema.

La ausencia de Correa pesa: el delantero trasandino ha sido el hombre de área más determinante en los últimos encuentros del ciclo de Ortiz en Colo Colo. Reemplazarlo con Cuevas, cuyo rodaje como titular ha sido limitado en la temporada, implica resignar presencia física en el área y profundidad en transición, dos aspectos clave para atacar la defensa de los Piratas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

¿Qué le pide Ortiz al tridente Marchant-Cuevas-Hernández?

Con Cuevas como referencia en el centro, Francisco Marchant y Leandro Hernández deberán aportar movilidad y desequilibrio por fuera para compensar la falta de un 9 de área. El esquema de Ortiz en estos casos tiende a apoyarse en el juego del mediocampo, donde Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez son los encargados de distribuir y generar desde atrás.

El tridente es menos vertical que el habitual con Romero o Correa, pero tiene más dinamismo entre líneas. Si Marchant y Hernández logran asociarse con Madrid y Méndez en espacios reducidos, Colo Colo puede generar peligro sin depender exclusivamente del juego aéreo. Sin embargo, con el factor de Yastin Cuevas, no solo gana en la referencia del área, sino que también en la movilidad que el juvenil puede entregar.

El problema es que ante un equipo ordenado como Coquimbo Unido de local, la falta de definición en el área puede ser determinante en un partido que el Cacique no puede perder.

La tabla del Grupo A de la Copa de la Liga