Fernando Ortiz llega al clásico del 24 de mayo ante Universidad Católica con una estadística que lo persigue: en dos clásicos dirigiendo a Colo Colo, perdió los dos y no marcó un solo gol. El primero fue la Supercopa ante la U, donde cayó 3-0 en Santa Laura. El segundo llegó en la quinta fecha del campeonato nacional 2025, derrota 1-0 en el Monumental ante el mismo rival.

Ambas caídas son ante Universidad de Chile, lo que hace del duelo ante la UC un escenario inédito para el entrenador argentino. Colo Colo visitará por primera vez el Claro Arena con su plantel masculino de primera división, un recinto que el equipo femenino del club ya conoce y en el que lleva dos victorias: 1-0 y 2-0.

¿Cómo fue la última visita de Colo Colo ante U Católica?

El 6 de julio de 2024, con Jorge Almirón en el banco, los albos cayeron 2-0 ante Universidad Católica en Santa Laura. El partido se disputó ante cerca de 12.000 espectadores y sin presencia de hinchas de Colo Colo, condición que se repetirá en el Claro Arena según el formato habitual de los clásicos.

Los goles fueron de Daniel González y Diego Corral. Ese resultado sumó una derrota más a la visita albo a canchas cruzadas, un registro que Ortiz tendrá en mente al preparar el partido. Desde que se disputan en estadios neutrales o en recintos distintos al Monumental, el Cacique no logra imponerse de visita ante los cruzados en el campeonato.

¿Qué viene antes del clásico ante la UC?

El cuerpo técnico de Ortiz no llega directamente al duelo del 24 de mayo. Antes deberá resolver compromisos ante Coquimbo Unido y Ñublense, dos rivales de distinta exigencia pero que pueden condicionar el estado físico y anímico del plantel.

La racha de tres partidos sin derrota entre el Campeonato Nacional y la Copa de la Liga es el único respaldo estadístico positivo con el que llega el DT a este tramo de temporada. Sin embargo, ninguno de esos tres duelos fue ante un rival del nivel de Universidad Católica, que actualmente pelea los primeros puestos del torneo.