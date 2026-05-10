Colo Colo cierra un fin de semana perfecto por la Copa de la Liga 2026, ya que el sábado pasado venció a Concepción y durante este domingo recibió una increíble noticia desde el norte, ya que Coquimbo Unido enredó puntos ante Huachipato, por lo que el Cacique se posiciona como líder exclusivo del Grupo A de la competencia.

En el duelo entre Piratas y Acereros disputado en la cuarta región del país, los locales no lograron mantener una ventaja de 2-0 que consiguieron en el inicio del encuentro, ya que a los 28’ minutos ya habían convertido sus dos goles, marcados por Luis Riveros y Pablo Rodríguez respectivamente. A pesar de la ventaja, Huachipato no bajó los brazos y rescató un empate, con un doblete de Álvaro Abarzúa, joven debutante en los siderúrgicos.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar en la Copa de la Liga?

Con el resultado del encuentro jugado en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Colo Colo celebra debido a que se queda como líder exclusivo del Grupo A de la Copa de la Liga con 10 unidades, mientras que Coquimbo Unido se mantiene como escolta con 8 puntos. Por su parte, Huachipato quedó sin chances de clasificar a la siguiente fase al obtener 5 puntos con un partido a disputar. Por su parte, Deportes Concepción estaba eliminado al inicio de la quinta fecha, y posee una unidad.

El Cacique podría clasificar a la siguiente fase la próxima semana, ya que enfrenta a Coquimbo Unido por su partido pendiente de la Fecha 4 de la competición. Si Colo Colo vence en su visita a los Piratas, estarían clasificados a las semifinales del certámen. Cualquier otro resultado alargaría la disputa por el primer puesto hasta la última fecha del torneo.

¿Cuándo juega Colo Colo por la Copa de la Liga?

Coquimbo Unido deberá recibir a Colo Colo por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026 el próximo miércoles 13 de mayo. El duelo entre Piratas y el Cacique se disputará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 19:00 horas.

El duelo había sido aplazado por la participación de los nortinos en la Copa Libertadores 2026. Este partido determinará si el Cacique clasifica a la siguiente ronda del torneo o si se jugarán la cima del grupo contra los Piratas hasta la última fecha de la competencia.

Tabla de posiciones Grupo A de la Copa de la Liga