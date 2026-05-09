Colo Colo dio vuelta por primera vez un partido en esta temporada: el Cacique derrotó por 3-1 a Concepción en el Monumental y sigue firme en la Copa de la Liga, en la que está líder de su grupo y clasificando a semifinales de la Copa de la Liga 2026.

El elenco albo suma confianza y desde el interior del club dan la clave para el triunfo en este partido y la buena temporada que están teniendo, sobre todo en lo numérico, al tope de la tabla en todas las competencias que disputan.

Colo Colo y su clave para ganar el partido ante Concepción

Fue Javier Correa quien tras el compromiso dio a conocer el aspecto más importante de este triunfo: “El equipo demostró carácter en el segundo tiempo“, añadiendo que se sorprendió al ser escogido como figura del partido por parte de la transmisión televisiva de TNT Sports: “Pensé que el Chinito (Leandro Hernández) o el Maxi (Romero) podrían haber sido”.

Además, habló de su función participativa en el juego del equipo y no estacionado como “9” en el área: “Eso es lo que me está pidiendo el Tano ahora momentáneamente para ayudar el equipo. También aprovechando el buen momento de Maxi que la está metiendo, y eso es importante. Y por ahí, yo quedo como actor de segundo plano, pero mientras ganemos, me toca convertir a veces, y eso es importante, que Colo Colo siga ganando”.

“La idea era era aprovechar el mano a mano del Chino en el primer tiempo, pero bueno, no tuvimos mucho espacio, no tuvimos la tranquilidad de buscarlo, y en el segundo tiempo, ya por fuera, se hizo más fácil”, añadió.

¿Qué se viene para Javier Correa y Colo Colo?

El próximo duelo de Javier Correa y Colo Colo será este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas ante Coquimbo Unido por la Copa de la Liga 2026, duelo pendiente de la Fecha 4.

Ese compromiso será transmitido por TNT Sports Premium y HBO Max, además de la cobertura completa de Al Aire Libre con un Minuto a Minuto.