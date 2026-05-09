Colo Colo y Universidad Católica ya palpitan una nueva edición del clásico, pero no específicamente en la cancha, ya que durante las últimas jornadas han surgido indicios de que ambas escuadras estarían detrás de una de las figuras de O’Higgins que ha destacado en las dos competencias nacionales y en la Copa Sudamericana 2026.

El apuntado por el Cacique y los Cruzados es el atacante del Capo de Provincia, Francisco González, quien se ha vuelto en una de las figuras inamovibles para el esquema de Lucas Bovaglio en los rancagüinos. A pesar de que el delantero argentino sea sondeado por dos de los más grandes del país, es posible que su fichaje sea una complejidad para ambas escuadras, debido a su coste y a las formas en las que universitarios y albos se han manejado en los últimos mercados.

El coste de González que complica a Colo Colo y a la UC

Francisco González llegó la temporada pasada a O’Higgins, y a la brevedad los rancagüinos optaron por extender su contrato hasta finales del año 2028, lo que será una complejidad mayor en el monto a desembolsar por algún equipo que quiera los servicios del delantero.

Según el sitio Transfermarkt, el pase de González está avaluado en dos millones de dólares, es decir 1.800 millones en nuestra moneda local, por lo que sería un impedimento tanto para Colo Colo como para la Universidad Católica por contar con los servicios del argentino. Durante el último mercado, el Cacique optó por la vía de traer jugadores cedidos desde distintos clubes, mientras que los Cruzados se decantaron por la vía de contratar a jugadores libres de contrato, lo que simboliza que ambos clubes buscan futbolistas a bajo costo.

El joven atacante de 25 años ha sido la revelación en el Capo de Provincia, ya que en los 23 juegos disputados por el equipo en la temporada ha aportado nueve goles y ocho asistencias, por lo que es una de las figuras del plantel.

¿Cuándo juega Colo Colo y la UC?

Colo Colo verá acción en la cancha este sábado 9 de mayo por la quinta fecha de la Copa de la Liga, ya que el Cacique deberá recibir en el Estadio Monumental a Deportes Concepción. El duelo válido por el Grupo A de la competición está pactado para las 17:30 horas. Cabe destacar que el duelo entre los albos y el León de Collao no será transmitido por señales televisivas, ya que sólo se emitirá por la plataforma de streaming HBO Max.

Por su parte, Universidad Católica también jugará por la quinta fecha de la Copa de la Liga. Los Cruzados deben recibir este domingo 10 de mayo a Ñublense por el Grupo B de la competencia nacional. El duelo entre Cruzados y Diablos Rojos iniciará a las 17:30 horas, y a diferencia del duelo de los albos, este sí será transmitido por la señal televisiva de TNT Sports Premium, además de contar con emisión por la plataforma de streaming HBO Max.