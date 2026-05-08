O’Higgins y Everton se enfrentarán este domingo 10 de mayo en el Estadio Codelco El Teniente a partir de las 20:00 horas por la quinta jornada de la Copa de la Liga. El duelo entre el Capo de Provincia y los ruleteros es determinante para el Grupo C, debido a que los locales podrían sellar su clasificación a la siguiente fase de la competencia, ante un visitante que tiene una mínima chance de seguir en el torneo.

En la disputa por el Grupo C, O’Higgins ha logrado consolidarse como el líder con 8 unidades, y puede asegurar su clasificación a la siguiente fase del torneo si gana y Limache enreda puntos ante Palestino. Por su parte, Everton se encuentra en la tercera posición con 4 puntos, por lo que necesita ganar o ganar para llegar con chances a la última jornada de la competición. Además, depende directamente de los resultados de los Tomateros y del Capo de Provincia en las últimas dos fechas.

¿Dónde y cómo ver en vivo O’Higgins vs Everton?

El duelo entre O’Higgins y Everton será transmitido por las señales de TNT Sports Premium por la tv, mientras que la opción para ver el partido por streaming estará a cargo de la plataforma HBO Max.

TV: TNT Sports Premium.

Streaming: HBO Max.

¿Cuándo y a qué hora juegan O’Higgins vs Everton?

Fecha: Domingo 10 de mayo.

Hora: 20:00 horas.

Estadio: Codelco El Teniente, Rancagua.

El juez central del compromiso será Diego Flores, quien será asistido por Carlos Venegas, Marcia Castilla y Mario Salvo, que será cuarto árbitro. Por su parte, los colegiados que estarán en el VAR y en el AVAR serán Piero Maza y Gabriel Ureta respectivamente.

¿Cómo llegan O’Higgins y Everton a la Fecha 5 de la Copa de la Liga?

El Capo de Provincia atraviesa un excelente momento futbolístico tanto en panorama internacional, por su buena participación en Copa Sudamericana 2026, como en el ámbito nacional. Su último duelo por la Copa de la Liga concluyó en igualdad por la cuenta mínima en su visita a Deportes Limache. Con esta igualdad, O’Higgins mantuvo su distancia de dos puntos con su escolta. Además, puede sellar su pase a semifinales si le ganan a Everton y los Tomateros caen ante Palestino.

Por su parte, los ruleteros igualaron 2-2 ante Palestino en la Fecha 4 de la competencia. El duelo estuvo marcado por la remontada de los viñamarinos y el gol anulado que les impidió quedarse con los tres puntos en la ciudad jardín. Everton se encuentra en la tercera posición y necesita que Limache y O’Higgins no sumen de a tres en las dos fechas restantes.

Formaciones probables para O’Higgins vs Everton

Probable formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Tomás Movillo, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Maturana; Francisco González, Thiago Vecino y Bryan Rabello. DT: Lucas Bovaglio.

Probable formación de Everton: Ignacio González; Valentín Vidal, Ramiro González, Diego Oyarzún, Nicolás Baeza; Benjamín Berríos, Joaquín Moya, Julián Alfaro, Braian Martínez; Alan Medina; Cristian Palacios. DT: Walter Ribonetto.

Tabla de posiciones Grupo C de la Copa de la Liga 2026