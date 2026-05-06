El enfrentamiento entre O’Higgins y São Paulo se disputará en Rancagua, en el Estadio El Teniente, por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, este jueves 7 de mayo. El partido es importante en la disputa directa por el liderato del Grupo C, ya que ambos equipos se ubican entre los primeros lugares.

En el partido anterior, São Paulo ganó por 2-0 en el MorumBIS, pero el escenario ahora tiende a ser distinto. O’Higgins suele hacerse más fuerte en casa, mientras que el Tricolor llega presionado por bajas y por un rendimiento irregular como visitante, lo que puede equilibrar el duelo.

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 4 O'Higgins Sin Comenzar Sao Paulo

Previa del partido O’Higgins vs São Paulo

O’Higgins recibe a São Paulo en la segunda posición del Grupo C, con seis puntos conseguidos. La campaña hasta ahora se ha construido sobre dos resultados sólidos, incluyendo la victoria por 2-0 sobre Millonarios en el debut. El equipo chileno se ha mostrado más competitivo de lo esperado dentro del grupo.

La derrota por 2-0 ante São Paulo, en el MorumBIS, ha sido el principal punto negativo hasta ahora. A pesar de eso, el equipo mostró organización defensiva, pero tuvo dificultades en la transición y sufrió con la presión inicial de São Paulo. El aprendizaje de ese partido puede ser importante para la continuidad.

Jugando en El Teniente, en Rancagua, O’Higgins suele adoptar una postura más agresiva. El equipo tiende a presionar más y buscar el control del partido ante su gente. El factor casa puede ser un diferencial importante en este enfrentamiento.

Pronóstico O’Higgins vs Sao Paulo / © Imago

São Paulo lidera el Grupo C con siete puntos, sumando dos victorias y un empate. La campaña en la Sudamericana ha sido consistente, incluso en medio de una temporada de altibajos. El equipo ha mostrado madurez en 2026.

Defensivamente, el Tricolor atraviesa un buen momento, siendo uno de los equipos más sólidos. En la competencia continental todavía no ha recibido goles, lo que refuerza su organización táctica. La defensa ha sido la base de los buenos resultados.

Por otro lado, el rendimiento fuera de casa todavía genera cierta preocupación. El desempeño lejos de sus dominios es inferior al registrado en el Morumbi: son 14 partidos con seis derrotas, cuatro empates y cinco victorias. Además, no gana hace tres partidos fuera de casa. Vale destacar que el calendario apretado puede influir en el rendimiento del equipo.

Aun así, São Paulo llega como favorito para el enfrentamiento. La calidad del plantel y el buen momento en la competencia le dan confianza al equipo. Una victoria dejaría al conjunto brasileño muy cerca de la clasificación a la próxima fase.

Rendimiento en Copa Sudamericana

São Paulo:

✅✅➖

O’Higgins:

✅❌✅

Rendimiento reciente

São Paulo, todas las competiciones:

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O’Higgins, todas las competiciones:

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Noticias de los equipos

Pronóstico O’Higgins vs Sao Paulo / © Imago

O’Higgins llega a este partido con el departamento médico más tranquilo que su rival, pero todavía con bajas importantes en defensa. Alan Robledo sigue tratando su rodilla, Benjamín Schamine tiene un esguince de tobillo y Esteban Moreira se recupera de una lesión en el aductor. La zaga sigue siendo el principal punto de atención para Lucas Bovaglio.

Con esas bajas, Luis Pavez debería seguir como titular en la defensa junto a Garrido. Bovaglio tiende a mantener la base que viene funcionando en las últimas jornadas. En ataque, el equipo sigue completo, con Francisco González como principal referencia ofensiva en casa.

São Paulo llega a Rancagua con muchos problemas en el departamento médico. Están fuera Marcos Antonio, Alan Franco, Lucas Ramon, Lucas Moura —en recuperación de una rotura del tendón de Aquiles—, Pablo Maia, Rafael Toloi y Ryan Francisco. Son bajas principalmente en el sistema defensivo y en el mediocampo.

La situación se volvió todavía más delicada tras nuevas lesiones recientes, obligando a Roger Machado a reorganizar el equipo. Con tantas ausencias, especialmente en defensa, el equipo puede sentir la falta de entendimiento. Esto aumenta el grado de dificultad para buscar un buen resultado fuera de casa.

Posibles formaciones O’Higgins vs São Paulo

O’Higgins:

Carabalí; Faúndez, Garrido, Luis Pavez y Leandro Díaz; Maturana, Ogaz y Leiva; Sarrafiore, González y Castillo.

Técnico: Lucas Bovaglio.

São Paulo:

Rafael; Cedric, Alan Franco, Sabino y Wendell; Bobadilla y Danielzinho; Artur, Luciano y Cauly; Calleri.

Técnico: Roger Machado.

Pronóstico O’Higgins vs São Paulo

Nuestro pronóstico: O’Higgins 1-1 São Paulo

São Paulo llega a Rancagua como líder del Grupo C con siete puntos y una defensa todavía invicta en la Sudamericana, lo que refuerza la solidez del equipo fuera de casa. El historial reciente del enfrentamiento directo también pesa a favor del Tricolor, que ganó el partido de ida por 2-0 en el MorumBIS.

El factor casa es real para O’Higgins, pero São Paulo tiene estructura para controlar el partido y salir con el resultado mínimo. Un gol de contragolpe o en una jugada de pelota detenida es el camino más probable para el triunfo brasileño por 1-0.

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