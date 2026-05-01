Deportes Limache y O’Higgins se verán las caras este domingo 3 de mayo en el Estadio Municipal Lucio Fariña a partir de las 20:00 horas, por su duelo de la fecha 4 del Grupo C de la Copa de la Liga. El encuentro promete ser de los mejores en la jornada, debido al gran presente de ambos clubes, ya que Limache se encuentra como líder del Campeonato Nacional 2026, mientras que O’Higgins se encuentra en cuarto lugar de la competencia y durante la semana logró una importante victoria en Copa Sudamericana.

En la disputa del Grupo C, los Rancagüinos se encuentran como líderes con siete unidades, mientras que los Tomateros son los escoltas con cinco puntos. Ninguno ha perdido un encuentro por la competencia. La última vez que se enfrentaron fue el 22 de marzo pasado, en la primera fecha de este torneo, con un empate por la cuenta mínima. Sin embargo, por el Campeonato Nacional se enfrentaron el pasado 14 de febrero, donde Limache logró imponerse 2-1 como local ante el Capo de Provincia.

¿Dónde y cómo ver en vivo Limache vs O’Higgins?

El duelo entre Tomateros y Rancagüinos se transmitirá por TNT Sports Premium y también con opción de ver por streaming por la plataforma de HBO MAX.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Limache vs O’Higgins?

Fecha: Domingo 3 de mayo.

Domingo 3 de mayo. Hora: 20:00 horas.

20:00 horas. Estadio: Municipal Lucio Fariña, Quillota.

El juez del encuentro será Franco Jimenez, y será asistido por Miguel Rocha e Ignacio Cerda, mientras que el cuarto árbitro será Claudio Díaz. El encargado de manejar el VAR será Diego Flores, acompañado en de Miguel Araos en el AVAR.

Cómo llegan Limache y O’Higgins a la fecha 4 de la Copa de la Liga

Deportes Limache llega en el que puede ser el mejor presente en su historia en el Campeonato Nacional 2026, ya que a pesar de igualar 2-2 ante Audax Italiano en la fecha 11, se encuentra puntero de la competición. Por su parte, en la Copa de la Liga se encuentra segundo con 5 unidades, ya que en la tercera jornada venció de visitante a Everton. Además, no suma ninguna derrota en la competencia.

Por otra parte, O’Higgins se encuentra en un punto inmejorable de la temporada, ya que están compitiendo en tres torneos y en los tres se encuentra en la parte alta de la tabla de posiciones correspondiente. En el Campeonato Nacional vencieron de visita a Ñublense 2-0, en la Copa Sudamericana por el mismo marcador ganaron de locales ante Boston River y se encuentran segundos con 6 puntos, y por último en la Copa de la Liga se encuentran líderes con 7 unidades, su último encuentro por la competencia fue ante Palestino, donde vencieron por 1-3-

Formaciones probables para Deportes Limache vs O’Higgins

Probable formación de Deportes Limache: Claudio González; Yerko González, Alfonso Parot, Augusto Aguirre, Marcelo Flores; Ramón Martínez, Vicente Álvarez, Jean Meneses; Misael Llantén, Gonzalo Sosa y Daniel Castro. DT: Víctor Rivero.

Probable formación de O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.