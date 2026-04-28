O’Higgins logró otro triunfo importante en la Copa Sudamericana 2026: los Celestes se impusieron por 2-0 a Boston River de Uruguay en un vibrante estadio Codelco El Teniente de Rancagua y siguen prendidos en casa a nivel internacional, ya que en cuatro partidos disputados acumulan solo triunfos y sin goles en contra.

El cuadro de Lucas Bovaglio quedó en el segundo puesto del Grupo C de la competición con seis puntos, en zona de clasificación a octavos de final, cuando ya se jugó la mitad del camino en esta fase, por lo que se ilusionan con avanzar.

Los goles de O’Higgins vs Boston River por la Copa Libertadores 2026

Como en casi todos sus partidos de dueño de casa, O’Higgins golpeó de entrada: el elenco rancagüino anotó en los cuatro minutos de juego con un tremendo derechazo de Martín Sarrafiore, luego de una gran jugada personal con enganche incluido en el área rival.

El segundo tanto fue de Francisco González en los 60′, lo que terminó con el partido en expresión de lucha, y dejó a los locales con gran tranquilidad para manejar el resultado en los minutos que restaban en la ciudad histórica.

Por su parte, Boston River se descontroló y terminó con nueve jugadores en la cancha, debido a las expulsiones de Leandro Suhr (68′) y Jaiero O’Neil (90′), lo que evidentemente los alejó en su búsqueda de algún descuento o del empate.

Estadísticas de O’Higgins vs Boston River por la Copa Libertadores 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 3 O'Higgins 2 0 Half Time : 1 0 Finalizado Boston River Martin Sarrafiore 4′

Francisco Gonzalez 59′ Bryan Rabello 63′

Luis Pavez 66′ Federico Dafonte 46′ Leandro Suhr 69′

Leandro Suhr 69′ Jairo O'Neil 89′ Summary

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Lineups

Match Stats 89 ‘ Boston River Tarjeta roja : Jairo O'Neil 88 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Joaquin Tapia 88 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Francisco Gonzalez 88 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Leandro Diaz 88 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Miguel Brizuela 82 ‘ Boston River Sustitución entra : Francisco Martinicorena 82 ‘ Boston River Sustitución sale : Francisco Bonfiglio 79 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Martin Maturana 79 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Martin Sarrafiore 79 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Thiago Vecino 79 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Arnaldo Castillo 72 ‘ Boston River Sustitución entra : Juan Acosta 72 ‘ Boston River Sustitución sale : Yair Gonzalez 72 ‘ O'Higgins Sustitución entra : Bastian Yanez 72 ‘ O'Higgins Sustitución sale : Bryan Rabello 69 ‘ Boston River Tarjeta roja : Leandro Suhr 66 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Luis Pavez 63 ‘ O'Higgins Tarjeta amarilla : Bryan Rabello 62 ‘ Boston River Sustitución entra : Leandro Suhr 62 ‘ Boston River Sustitución sale : Gonzalo Reyna 62 ‘ Boston River Sustitución entra : Francisco Barrios 62 ‘ Boston River Sustitución sale : Federico Dafonte 59 ‘ O'Higgins Asistencia : Martin Sarrafiore 59 ‘ O'Higgins Gol regular : Francisco Gonzalez 46 ‘ Boston River Tarjeta amarilla : Federico Dafonte 46 ‘ Boston River Sustitución entra : Facundo Munoa 46 ‘ Boston River Sustitución sale : Franco Perez 4 ‘ O'Higgins Gol regular : Martin Sarrafiore Amonestación para Federico Dafonte. Cambio: se retira Franco Perez y entra en su lugar Facundo Munoa. Ya en juego el segundo tiempo. [ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Sarrafiore! El árbitro da inicio al encuentro. O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 21 Nicolas

Garrido 33 Miguel

Brizuela 6 Luis

Pavez 8 Felipe

Ogaz 11 Juan

Leiva 24 Francisco

Gonzalez 7 Martin

Sarrafiore 10 Bryan

Rabello 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



20 Leandro Diaz



14 Martin Maturana



2 Cristian Morales



18 Esteban Moreira



27 Jose Tomas Movillo



5 Gabriel Pinto



15 Benjamin Rojas



28 Benjamin Schamine



30 Joaquin Tapia



32 Thiago Vecino



29 Bastian Yanez

Boston River Boston River 3-4-3 1 Bruno

Antunez 23 Mateo

Rivero 30 Martin

Gonzalez 13 Ignacio

Fernandez 32 Yair

Gonzalez 10 Agustin

Amado 14 Federico

Dafonte 24 Jairo

O’Neil 99 Gonzalo

Reyna 8 Francisco

Bonfiglio 21 Franco

Perez Entrenador

0 Ignacio Ithurralde

Suplentes

12 Juan Gonzalez



31 Juan Acosta



5 Francisco Barrios



9 Alexander Gonzalez



20 Marcelo Hornos



3 Marco Mancebo



28 Francisco Martinicorena



26 Facundo Munoa



11 Gastón Ramírez



2 Kevin Sotto



16 Leandro Suhr



29 Andy Lopez

3 Faltas Cometidas 0 1 Fuera de Juego 0 63 Posesión de Balón 0 0 Tarjetas Amarillas 1 6 Tiros Fuera 0 3 Tiros a Puerta 0 2 Corners 0 0 Tarjetas Rojas 0 5 Saques de Portería 0 Penaltis 0 0 Tiros Libres 4 0 Paradas 2 4 Tiros Fuera 1ª Mitad 0 2 Tiros Fuera 2ª Mitad 0 3 Tiros a Puerta 1ª Mitad 0 0 Tiros a Puerta 2ª Mitad 0 1 Fuera de Juego 1ª Mitad 0 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 1 Corners 1ª Mitad 0 1 Corners 2ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 1 Faltas Cometidas 1ª Mitad 0 2 Faltas Cometidas 2ª Mitad 0

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

O’Higgins vuelve a la cancha este domingo 3 de mayo a las 20:00 horas contra Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Copa de la Liga 2026, torneo que se reanuda este fin de semana largo.

La próxima semana tiene un nuevo partido por la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en Rancagua, duelo en el que cierra su participación de local en la fase de grupos y tiene la opción de escalar al liderato de su grupo.