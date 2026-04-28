O’Higgins logró otro triunfo importante en la Copa Sudamericana 2026: los Celestes se impusieron por 2-0 a Boston River de Uruguay en un vibrante estadio Codelco El Teniente de Rancagua y siguen prendidos en casa a nivel internacional, ya que en cuatro partidos disputados acumulan solo triunfos y sin goles en contra.
El cuadro de Lucas Bovaglio quedó en el segundo puesto del Grupo C de la competición con seis puntos, en zona de clasificación a octavos de final, cuando ya se jugó la mitad del camino en esta fase, por lo que se ilusionan con avanzar.
Los goles de O’Higgins vs Boston River por la Copa Libertadores 2026
Como en casi todos sus partidos de dueño de casa, O’Higgins golpeó de entrada: el elenco rancagüino anotó en los cuatro minutos de juego con un tremendo derechazo de Martín Sarrafiore, luego de una gran jugada personal con enganche incluido en el área rival.
El segundo tanto fue de Francisco González en los 60′, lo que terminó con el partido en expresión de lucha, y dejó a los locales con gran tranquilidad para manejar el resultado en los minutos que restaban en la ciudad histórica.
Por su parte, Boston River se descontroló y terminó con nueve jugadores en la cancha, debido a las expulsiones de Leandro Suhr (68′) y Jaiero O’Neil (90′), lo que evidentemente los alejó en su búsqueda de algún descuento o del empate.
Estadísticas de O’Higgins vs Boston River por la Copa Libertadores 2026
- Martin Sarrafiore 4′
- Francisco Gonzalez 59′
- Bryan Rabello 63′
- Luis Pavez 66′
- Federico Dafonte 46′
- Leandro Suhr 69′
- Jairo O'Neil 89′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
Carabali
Faundez
Garrido
Brizuela
Pavez
Ogaz
Leiva
Gonzalez
Sarrafiore
Rabello
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
-
20Leandro Diaz
-
14Martin Maturana
-
2Cristian Morales
-
18Esteban Moreira
-
27Jose Tomas Movillo
-
5Gabriel Pinto
-
15Benjamin Rojas
-
28Benjamin Schamine
-
30Joaquin Tapia
-
32Thiago Vecino
-
29Bastian Yanez
Antunez
Rivero
Gonzalez
Fernandez
Gonzalez
Amado
Dafonte
O’Neil
Reyna
Bonfiglio
Perez
- Entrenador
-
0Ignacio Ithurralde
- Suplentes
-
12Juan Gonzalez
-
31Juan Acosta
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5Francisco Barrios
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9Alexander Gonzalez
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20Marcelo Hornos
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3Marco Mancebo
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28Francisco Martinicorena
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26Facundo Munoa
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11Gastón Ramírez
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2Kevin Sotto
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16Leandro Suhr
-
29Andy Lopez
¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?
O’Higgins vuelve a la cancha este domingo 3 de mayo a las 20:00 horas contra Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Copa de la Liga 2026, torneo que se reanuda este fin de semana largo.
La próxima semana tiene un nuevo partido por la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en Rancagua, duelo en el que cierra su participación de local en la fase de grupos y tiene la opción de escalar al liderato de su grupo.