O’Higgins logró otro triunfo importante en la Copa Sudamericana 2026: los Celestes se impusieron por 2-0 a Boston River de Uruguay en un vibrante estadio Codelco El Teniente de Rancagua y siguen prendidos en casa a nivel internacional, ya que en cuatro partidos disputados acumulan solo triunfos y sin goles en contra.

El cuadro de Lucas Bovaglio quedó en el segundo puesto del Grupo C de la competición con seis puntos, en zona de clasificación a octavos de final, cuando ya se jugó la mitad del camino en esta fase, por lo que se ilusionan con avanzar.

Los goles de O’Higgins vs Boston River por la Copa Libertadores 2026

Como en casi todos sus partidos de dueño de casa, O’Higgins golpeó de entrada: el elenco rancagüino anotó en los cuatro minutos de juego con un tremendo derechazo de Martín Sarrafiore, luego de una gran jugada personal con enganche incluido en el área rival.

El segundo tanto fue de Francisco González en los 60′, lo que terminó con el partido en expresión de lucha, y dejó a los locales con gran tranquilidad para manejar el resultado en los minutos que restaban en la ciudad histórica.

Por su parte, Boston River se descontroló y terminó con nueve jugadores en la cancha, debido a las expulsiones de Leandro Suhr (68′) y Jaiero O’Neil (90′), lo que evidentemente los alejó en su búsqueda de algún descuento o del empate.

Estadísticas de O’Higgins vs Boston River por la Copa Libertadores 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 3
O'Higgins
28/04/2026 22:00
2
0
Half Time : 1 0
Finalizado
Boston River
  • Martin Sarrafiore 4′
  • Francisco Gonzalez 59′
  • Bryan Rabello 63′
  • Luis Pavez 66′
  • Federico Dafonte 46′
  • Leandro Suhr 69′
  • Jairo O'Neil 89′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
89 ‘
Boston River
Tarjeta roja : Jairo O'Neil
88 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Joaquin Tapia
88 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Francisco Gonzalez
88 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Leandro Diaz
88 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Miguel Brizuela
82 ‘
Boston River
Sustitución entra : Francisco Martinicorena
82 ‘
Boston River
Sustitución sale : Francisco Bonfiglio
79 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Martin Maturana
79 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Martin Sarrafiore
79 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Thiago Vecino
79 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Arnaldo Castillo
72 ‘
Boston River
Sustitución entra : Juan Acosta
72 ‘
Boston River
Sustitución sale : Yair Gonzalez
72 ‘
O'Higgins
Sustitución entra : Bastian Yanez
72 ‘
O'Higgins
Sustitución sale : Bryan Rabello
69 ‘
Boston River
Tarjeta roja : Leandro Suhr
66 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Luis Pavez
63 ‘
O'Higgins
Tarjeta amarilla : Bryan Rabello
62 ‘
Boston River
Sustitución entra : Leandro Suhr
62 ‘
Boston River
Sustitución sale : Gonzalo Reyna
62 ‘
Boston River
Sustitución entra : Francisco Barrios
62 ‘
Boston River
Sustitución sale : Federico Dafonte
59 ‘
O'Higgins
Asistencia : Martin Sarrafiore
59 ‘
O'Higgins
Gol regular : Francisco Gonzalez
46 ‘
Boston River
Tarjeta amarilla : Federico Dafonte
46 ‘
Boston River
Sustitución entra : Facundo Munoa
46 ‘
Boston River
Sustitución sale : Franco Perez
4 ‘
O'Higgins
Gol regular : Martin Sarrafiore
Amonestación para Federico Dafonte.
Cambio: se retira Franco Perez y entra en su lugar Facundo Munoa.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +3 ‘ ] ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Martin Sarrafiore!
El árbitro da inicio al encuentro.
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Nicolas Garrido 21
Nicolas
Garrido
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Bryan Rabello 10
Bryan
Rabello
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 20
    Leandro Diaz
  • 14
    Martin Maturana
  • 2
    Cristian Morales
  • 18
    Esteban Moreira
  • 27
    Jose Tomas Movillo
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 15
    Benjamin Rojas
  • 28
    Benjamin Schamine
  • 30
    Joaquin Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
  • 29
    Bastian Yanez
Boston River
3-4-3
Bruno Antunez 1
Bruno
Antunez
Mateo Rivero 23
Mateo
Rivero
Martin Gonzalez 30
Martin
Gonzalez
Ignacio Fernandez 13
Ignacio
Fernandez
Yair Gonzalez 32
Yair
Gonzalez
Agustin Amado 10
Agustin
Amado
Federico Dafonte 14
Federico
Dafonte
Jairo O'Neil 24
Jairo
O’Neil
Gonzalo Reyna 99
Gonzalo
Reyna
Francisco Bonfiglio 8
Francisco
Bonfiglio
Franco Perez 21
Franco
Perez
  • Entrenador
  • 0
    Ignacio Ithurralde
  • Suplentes
  • 12
    Juan Gonzalez
  • 31
    Juan Acosta
  • 5
    Francisco Barrios
  • 9
    Alexander Gonzalez
  • 20
    Marcelo Hornos
  • 3
    Marco Mancebo
  • 28
    Francisco Martinicorena
  • 26
    Facundo Munoa
  • 11
    Gastón Ramírez
  • 2
    Kevin Sotto
  • 16
    Leandro Suhr
  • 29
    Andy Lopez
3
Faltas Cometidas
0
1
Fuera de Juego
0
63
Posesión de Balón
0
0
Tarjetas Amarillas
1
6
Tiros Fuera
0
3
Tiros a Puerta
0
2
Corners
0
0
Tarjetas Rojas
0
5
Saques de Portería
0
Penaltis
0
0
Tiros Libres
4
0
Paradas
2
4
Tiros Fuera 1ª Mitad
0
2
Tiros Fuera 2ª Mitad
0
3
Tiros a Puerta 1ª Mitad
0
0
Tiros a Puerta 2ª Mitad
0
1
Fuera de Juego 1ª Mitad
0
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
1
Corners 1ª Mitad
0
1
Corners 2ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
1
Faltas Cometidas 1ª Mitad
0
2
Faltas Cometidas 2ª Mitad
0

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

O’Higgins vuelve a la cancha este domingo 3 de mayo a las 20:00 horas contra Limache en el estadio Municipal Lucio Fariña Fernández de Quillota por la Copa de la Liga 2026, torneo que se reanuda este fin de semana largo.

La próxima semana tiene un nuevo partido por la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, el jueves 7 de mayo a las 20:00 horas en Rancagua, duelo en el que cierra su participación de local en la fase de grupos y tiene la opción de escalar al liderato de su grupo.

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