O’Higgins visitará a Millonarios este martes 26 de mayo, desde las 18:00 horas, por la sexta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026.

El partido se disputará en Bogotá y será una verdadera final por la clasificación: Millonarios llega segundo con ocho puntos y puede avanzar incluso con un empate, mientras que O’Higgins aparece tercero con siete unidades y necesita ganar sí o sí para mantener opciones de seguir en competencia.

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 6 Millonarios Sin Comenzar O'Higgins

Previa del partido Millonarios vs O’Higgins

Millonarios llega a la última fecha del Grupo C con la clasificación en sus manos. El equipo de Fabián Bustos suma ocho puntos y se ubica segundo, a solo una unidad de São Paulo, por lo que todavía tiene opciones de terminar primero si gana y el conjunto brasileño tropieza ante Boston River.

El cuadro colombiano viene de empatar 1-1 con São Paulo en el Morumbí, un resultado valioso que lo dejó muy bien perfilado para la definición. Luciano había adelantado al Tricolor a los 8 minutos, pero Jorge Hurtado apareció a los 35’ del segundo tiempo para igualar el marcador y sostener con vida la ilusión azul.

Ese empate en Brasil también reforzó la sensación de que Millonarios llega fuerte al cierre del grupo. Un empate ante O’Higgins le bastará para avanzar a los playoffs, mientras que una victoria podría dejarlo en la primera posición dependiendo de lo que ocurra en el otro partido de la zona.

Rodrigo Contreras aparece como el jugador más importante del equipo azul. Lleva cuatro goles en la competición, incluida la fase previa, y viene de ser protagonista en el partido ante São Paulo por desperdiciar un penal sobre el final del encuentro.

Pronóstico Millonarios vs O’Higgins / © Imago

O’Higgins llega a Bogotá con la obligación absoluta de ganar. El equipo chileno suma siete puntos y quedó tercero después de caer 3-2 ante Boston River en Uruguay, un resultado que complicó mucho su panorama en el Grupo C.

Pese a esa derrota, el Capo de Provincia todavía tiene posibilidades. La cuenta es clara: debe vencer a Millonarios para superar al conjunto colombiano en la tabla y meterse en la pelea por la siguiente ronda.

La caída ante Boston River fue un golpe duro, porque el equipo uruguayo consiguió su primer triunfo del grupo, aunque ya no tenía opciones reales de clasificación. Para O’Higgins, en cambio, la derrota significó llegar sin margen a la última fecha.

Arnaldo Castillo es uno de los nombres a seguir en el equipo chileno. El delantero suma dos goles en cinco partidos de O’Higgins en la competición, y uno de ellos fue precisamente ante Millonarios en el triunfo por 2-0 de la primera fecha.

Tabla de posiciones del Grupo C

Pos. Equipo PTS PJ PG PE PP GF GC DIF 1 São Paulo 9 5 2 3 0 6 3 +3 2 Millonarios 8 5 2 2 1 6 5 +1 3 O’Higgins 7 5 2 1 2 6 5 +1 4 Boston River 3 5 1 0 4 5 10 -5

Así llegan Millonarios y O’Higgins

Millonarios llega en una posición favorable. El equipo colombiano depende de sí mismo para avanzar y llega con una racha positiva en sus últimos partidos: empató 2-2 con Boyacá Chicó por Copa BetPlay, igualó 1-1 ante São Paulo por Sudamericana, venció 3-2 a Patriotas, superó 1-0 a Llaneros y goleó 4-2 a Boston River como visitante.

En sus últimos 28 partidos, Millonarios ganó 12, con un 43% de triunfos. Además, en el 61% de esos encuentros ambos equipos marcaron, y en el 57% se superó la línea de 2,5 goles.

O’Higgins, en tanto, llega en un momento más irregular. Perdió 3-2 ante Boston River por Sudamericana, cayó 1-0 ante Universidad de Concepción por la Liga de Primera, venció 2-1 a Everton por la Copa de la Liga, empató 0-0 con São Paulo y también igualó 1-1 ante Deportes Limache.

En sus últimos 26 partidos, el equipo chileno ganó 13, con un 50% de triunfos. También registra ambos equipos marcando en el 50% de sus encuentros y más de 2,5 goles en el 42%.

Rendimiento reciente

Millonarios, todas las competiciones:

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Millonarios, Copa Sudamericana:

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O’Higgins, todas las competiciones:

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O’Higgins, Copa Sudamericana:

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Noticias de los equipos

Pronóstico Millonarios vs O’Higgins / © Imago

Millonarios llega con ventaja en la tabla y con dos resultados posibles para avanzar. El equipo colombiano puede clasificar a los playoffs con un empate, pero una victoria le abriría la puerta a terminar primero si São Paulo no gana su partido ante Boston River.

El equipo de Fabián Bustos se apoya en el peso ofensivo de Rodrigo Contreras y en una dinámica reciente positiva, con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos.

O’Higgins, en cambio, no tiene espacio para administrar. El equipo chileno debe ganar en Bogotá para seguir en carrera, luego de dejar escapar una oportunidad importante en la derrota 3-2 ante Boston River.

El Capo de Provincia necesita recuperar la solidez que mostró en el triunfo 2-0 sobre Millonarios en la primera fecha y volver a encontrar eficacia ofensiva en un escenario exigente.

Posibles formaciones Millonarios vs O’Higgins

Millonarios:

Diego Novoa; Andrés Llinás, Édgar Elizalde, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Sebastián del Castillo Viveros, Rodrigo Ureña, David Mackalister Silva, Mateo García; Rodrigo Contreras y Leo Castro.

O’Higgins:

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Luis Pavez, Leandro Díaz; Martín Maturana, Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Arnaldo Castillo y Martín Sarrafiore.

Pronóstico Millonarios vs O’Higgins

Nuestro pronóstico: Millonarios 2-1 O’Higgins

Millonarios llega con la ventaja de la localía, una mejor posición en la tabla y dos caminos posibles para seguir en carrera. El equipo colombiano depende de sí mismo y ha demostrado capacidad para competir incluso en escenarios exigentes, como lo hizo en el empate ante São Paulo en el Morumbí.

O’Higgins tiene argumentos y ya venció a Millonarios en la primera rueda, pero llega golpeado tras perder ante Boston River y con la presión de necesitar ganar sí o sí. Esa obligación puede abrir espacios para el equipo local.

Por contexto, momento reciente y fortaleza en Bogotá, Millonarios aparece con una ligera ventaja para quedarse con el triunfo y avanzar en la Copa Sudamericana.

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