Datos Clave Refuerzo estelar: Tomás Avilés (22) es el nuevo fichaje de O’Higgins de Rancagua. Llega a préstamo hasta fin de año, sin opción de compra. Compañero de la “Pulga”: Su pase pertenece al Inter Miami, club que pagó millones por él y donde compartió cancha y celebró títulos junto a Lionel Messi. Cambio de camiseta: El zaguero jugó el Sudamericano Sub 20 por Chile, pero luego renunció a La Roja para disputar el Mundial de la categoría defendiendo a Argentina.

El mercado de pases del fútbol chileno acaba de entregar uno de los movimientos más inesperados del año. En la antesala de semanas cruciales para O’Higgins de Rancagua, la dirigencia del “Capo de Provincia” miró hacia el extranjero y cerró la incorporación de un jugador con un currículum atípico y lleno de matices internacionales.

El técnico Lucas Bovaglio exigía variantes en la zona defensiva para afrontar la final de la Copa de la Liga y los inminentes playoffs de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors. La respuesta de la gerencia deportiva fue un zaguero que hasta hace muy poco compartía vestuario con las estrellas más grandes del planeta.

¿Quién es Tomás Avilés, el nuevo fichaje de O’Higgins?

El elegido es Tomás “Toto” Avilés, espigado defensor central (y eventual volante de contención) de 22 años y 1,86 metros de estatura. Formado en las inferiores de Racing Club de Avellaneda, su irrupción en el fútbol argentino fue tan meteórica que, en agosto de 2023, el Inter Miami desembolsó cerca de 7 millones de dólares para quedarse con su pase.

En el cuadro rosa de Estados Unidos, Avilés vivió el sueño de cualquier futbolista: fue compañero directo de Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y del ex Colo Colo Maximiliano Falcón. Sin embargo, tras perder protagonismo en la actual temporada, fue cedido al CF Montréal de Canadá, préstamo que decidió interrumpir de forma anticipada para recalar en Rancagua.

La polémica de Avilés: De La Roja a la selección de Argentina

Más allá de sus clubes, el nombre de Tomás Avilés resuena en Chile por una bullada decisión personal. Al tener abuela materna chilena, el jugador tramitó su nacionalidad a los 15 años y fue nominado a La Roja Sub 20, disputando el Sudamericano de la categoría en Colombia 2023.

No obstante, meses después, la historia dio un giro radical. Cuando Argentina asumió la organización del Mundial Sub 20 tras quitarle la sede a Indonesia, el técnico Javier Mascherano lo llamó. Avilés no lo dudó: borró todos sus registros con la selección chilena en Instagram y optó por vestir la camiseta “Albiceleste” en la Copa del Mundo, desatando una ola de críticas en el medio nacional.

¿Cómo le fue a Tomás Avilés en la MLS junto a Messi?

A pesar de su corta edad, Avilés aterrizará en el Monasterio Celeste con un rodaje internacional de primer nivel. Durante su emergente carrera ya acumula más de 110 partidos oficiales y supera holgadamente la barrera de los 7.100 minutos en cancha.

Su mejor versión la mostró precisamente en el Inter Miami. En la escuadra de Florida superó los 80 compromisos disputados (incluyendo duelos de MLS, Leagues Cup y el Mundial de Clubes 2025), aportando cuatro goles, dos asistencias y consolidando tres títulos en su palmarés.

Sin embargo, su presente competitivo es el gran desafío a resolver por Bovaglio en O’Higgins: durante este 2026, en su cesión con el CF Montréal de Canadá (donde fue compañero del arquero chileno Thomas Gillier), apenas logró disputar cuatro partidos formales. El fútbol chileno asoma ahora como su gran vitrina para recuperar el ritmo y demostrar por qué alguna vez costó millones de dólares.

En resumen

O’Higgins de Rancagua dio el gran golpe del mercado al asegurar la cesión de Tomás Avilés (22). El zaguero, cuyo pase pertenece al Inter Miami, llega a préstamo hasta fin de año tras interrumpir su paso por el CF Montréal. El defensor es recordado por haber compartido plantel con Lionel Messi y por su polémica decisión de 2023, cuando jugó el Sudamericano Sub 20 por Chile y meses después renunció a La Roja para disputar el Mundial defendiendo a Argentina.

Sigue en Alairelibre.cl todos los detalles del mercado de pases, la actualidad de O’Higgins y la previa de la llave copera ante Boca Juniors.